0331-0406一週大事

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一週大事關注焦點：土耳其地方選舉／登革熱肆虐拉美／以色列反政府示威／美東罕見地震／403花蓮地震／米酵菌酸改名邦克列酸／小林製藥紅麴案在台／黃子佼獲緩起訴

國外新聞

★土耳其在野黨全國得票領先35年首見 路透：選民懲罰艾爾段

土耳其3月31日地方選舉計票結果顯示，在野黨共和人民黨全國得票率領先近1個百分點，是35年來首見。共和人民黨除在首都安卡拉連任成功，並拿下另外9大城巿長寶座。這場選舉不但再次確認在野黨仍有政治實力，也確立伊斯坦堡巿長伊瑪莫魯作為總統艾爾段未來對手的地位。而土耳其3月消費者物價指數年增率（CPI）創新高，飆升至68.5%，也被認為是艾爾段執政黨在地方選舉中失利的主因。

★以色列連3天反政府示威 數千民眾要尼坦雅胡下台

以巴衝突導致以色列目前仍有134名人質被哈瑪斯扣押在加薩走廊，家屬不滿總理尼坦雅胡營救不力，由人質家屬和反政府運動人士串聯的大規模抗議活動，自3月30日起連續3晚走上街頭，要求尼坦雅胡下台，並表示他們不會就此罷休。

3月30日以色列特拉維夫數千人上街，要求總理尼坦雅胡下台。（安納杜魯新聞社）

★登革熱肆虐拉丁美洲 巴西疫情25年來最嚴重、阿根廷防蚊液一罐難求

登革熱疫情在拉丁美洲和加勒比地區呈上升趨勢，2024年可能是有紀錄以來最糟糕的一年。一部分原因是聖嬰現象引發的氣溫飆升和與氣候變化的極端天氣。巴西衛生部3日公布數據指出，今年前3月已有1020例登革熱死亡病例，創下2000年以來最高紀錄；阿根廷登革熱通報確診超過18萬例，達歷史新高，市面上含「敵避」（DEET）防蚊藥品一罐難求。

★美東罕見規模4.8地震估逾4200萬人有感 居民飽受驚嚇

美國東岸5日罕見發生規模4.8地震，震央位於紐澤西州懷特豪斯站附近，或紐約市以西約72公里、費城以北約80公里處，從紐約、費城摩天大樓到新英格蘭田野地區，數以百萬計人都感受到搖晃。這起地震雖未造成廣泛災損，卻讓一個不習慣地震的地區飽受驚嚇。

★委內瑞拉立法吞併蓋亞那領土艾瑟奎波 地區緊張局勢恐升級

委內瑞拉總統馬杜洛3日頒布「艾瑟奎波保衛組織法」，在國際公認的蓋亞那領土內建立一個委內瑞拉地區，命名為「蓋亞那艾瑟奎波」。巴西軍方評估，馬杜洛並不想開戰，只是利用對石油和自然資源豐富的艾瑟奎波區爭端，在7月28日總統選舉前宣傳自己。但不排除情勢可能失控，導致該地區緊張局勢升級，所以正密切關注事態發展。

★芬蘭校園槍擊1死2傷 未成年嫌犯稱遭霸凌犯案

芬蘭首都赫爾辛基郊區的維耶托拉學校2日發生槍擊案，釀1死2傷。12歲嫌犯遭逮捕後向警方表示，因為受到霸凌而犯案。警方指出，嫌犯當時還威脅其他3名另一所學校的學童，因此將進一步調查。維耶托拉學校在事件發生後依舊運作，學生照常到校，但縮短上課時間，並且各個班級都會有「危機處理人員」進駐，跟學生討論事件與他們的感受。

★英國緊縮工作簽證規定 薪資門檻提高近5成

英國政府持續修嚴簽證法規，根據4日生效的新規定，除了少數例外，申請工作簽證的最低薪資門檻為一年3萬8700英鎊，較以往提高約48%。英國內政部指出，新措施有助移民系統聚焦吸引從事「高技術工作」的外籍人士，預期效果包括提升英國經濟發展、避免資方濫用外籍廉價勞力、維護英國公民權益、減少整體移民人數。

★剛果民主共和國首位女總理 矢言致力和平發展

剛果民主共和國總統齊塞克迪1日任命規劃部長圖盧卡出任總理，成為剛果民主共和國史上首位女性總理。圖盧卡表示：「我瞭解責任重大…我們將為國家的和平與發展努力。」剛果民主共和國當局正面臨一連串挑戰，包括國內東部地區日益惡化的衝突和人道危機，以及大量礦產資源的管理問題。

★加拿大將免費提供避孕器與藥物 杜魯道：女性節育不應受成本阻礙

加拿大政府宣布將全額負擔女性避孕費用，例如子宮內避孕器、避孕藥、植入式避孕器以及事後避孕藥。加拿大總理杜魯道表示：「女性應能自由選擇她們需要的避孕工具，毋須受到成本的阻礙，因此，我們正在免費提供避孕工具。」

★日本白牌計程車4月上路採非現金支付 東京京都等4地區先開放

圖為去年11月民眾在神奈川縣三浦市搭乘計程車。（共同社）

日本1日進入新年度，不少與民生相關的新制上路。其中一項為有條件允許一般駕駛人使用自用車有償載客，由於自用車懸掛的車牌是白色，不同於營業用計程車的綠色車牌，因此有「白牌計程車」這項稱呼。白牌計程車在日本由計程車公司進行管理，是不同於其他國家的主要特徵。

國內新聞

★花蓮7.2地震921後最大規模 釀13死逾千人傷

花蓮3日上午規模7.2強震，位於軒轅路的天王星大樓嚴重傾斜。中央社記者張祈攝 113年4月3日

花蓮東部外海3日上午發生芮氏規模7.2地震，全台各地強烈有感。不僅是地震震度改制後，台灣首次達6強的地震，也是自1999年921大地震後最大規模。其中花蓮災情最慘重，蘇花公路落石砸中車輛造成傷亡，並有2棟大樓嚴重傾斜。中央災害應變中心截至6日統計，共造成6人失聯、13人死亡、442人留置、1145人受傷。

★花蓮強震衛福部募款專案逾8746萬元 日本LINE雅虎募逾1.4億日圓

衛福部4日公布由賑災基金會開辦0403花蓮震災募款專案，開放勸募專戶至5月3日止。截至5日共募得逾8746萬元，總捐贈筆數6萬3967筆。日本資訊科技業者LINE雅虎公司也開設「2024年台灣地震特設專頁」，截至6日中午已募得逾1.4億日圓。

★台積電強震後神復原3關鍵 工程師加班救援、廠房耐震力日益精進

花蓮3日發生芮氏規模7.2強震，晶圓代工龍頭台積電當晚即迅速發布聲明「報平安」，甚至在地震發生後10小時內，宣布設備復原率已達70%以上。台積電神復原背後，有日夜加班的工程師；也有全天候配合的園區供應鏈廠商；以及台積電記取921、高雄美濃地震教訓後，日益精進的耐震能力，3大關鍵凸顯台灣特有的半導體供應鏈韌性與競爭力。

★米酵菌酸改名邦克列酸避免米製品污名化 衛福部擬預防指引

寶林茶室食物中毒案，衛福部3日決定，即起米酵菌酸更名為邦克列酸，避免米製品污名化。衛福部次長王必勝說，這是不幸事件也是寶貴經驗，政府部門將制訂預防指引，一般性原則提供民眾細菌預防指引，如食材保存方式等，給食品業者細緻指引，需要更多科學證據。

★日本小林製藥紅麴案 食藥署：接獲6件通報疑有非預期反應

日本有民眾服用小林製藥含有紅麴成分的保健食品後出現腎臟疾病問題，死亡案例累積5人。儘管台灣沒有進口問題保健食品，但有2間公司輸入小林製藥的紅麴原料，已啟動自主預防性下架。食藥署統計至3月31日下午共接獲6件相關通報，其中3件為使用「大研納豆紅麴Q10膠囊」，將評估攝食產品與非預期反應相關性。

★拜習通話 白宮：拜登強調台海和平穩定重要性

美國總統拜登2日與中國國家主席習近平通話，白宮說明指出，拜登在會中強調維持台海和平穩定、保持南海法治與航行自由的重要性。根據新華社報導，習近平則表示，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，對於「台獨」勢力分裂活動與外部縱容支持，「我們不會聽之任之」。

★黃子佼持兒少性影像獲緩起訴 保護司：他的行為就是性犯罪共犯

藝人黃子佼被控涉強制猥褻等罪，檢方搜索時查獲他持有多個兒少性影像，予以緩起訴。衛福部保護司長張秀鴛4日表示，黃子佼向非法網站購買影片，這樣的行為就是「性犯罪共犯」，助長不肖分子用各種方法拐騙孩子。諮商心理師公會全聯會理事羅惠群也說，黃子佼的行為涉及供需，有需求就會引來更多不肖分子偷拍。

★台灣百年來溫度上升1.5度降雨日數減少 估未來颱風強度增加

根據交通部氣象署結合學研單位合作分析結果，台灣地區過去百年來溫度上升約攝氏1.5度，年總降雨變化不大，但降雨日數減少，顯示短時間強降雨頻率增加，且未來天候整體趨勢為冬季變短、夏季變長。對此，氣象署將適時發布豪雨及特報，並持續開發新一代劇烈天氣監測系統，提供即時乾旱狀況監測。

★攝影大師張照堂逝世享壽81歲 曾獲金馬終身成就獎、國家文藝獎

台灣攝影大師張照堂2日逝世，享壽81歲。張照堂的創作領域橫跨電視、電影、紀錄片等，曾獲頒國家文藝獎、行政院文化獎、金馬獎終身成就獎及台灣國際紀錄片影展傑出貢獻獎。他的作品如「大甲媽祖回娘家」、「剎那間容顏」、「王船祭典」、「映象之旅」等系列影片，被譽為台灣實驗片與紀錄片的經典。

張照堂2011年獲頒第30屆行政院文化獎。（中央社檔案照片）

★鄧愷威大聯盟首秀後驚喜收達比修有手套 笑喊「打棒球最大意義」

台灣棒球選手鄧愷威3月31日在美國職棒大聯盟初登板，代表舊金山巨人隊對戰聖地牙哥教士。鄧愷威首局投球受心情興奮影響失了3分，但後續2局回穩，總計3局投出4次三振，最快球速達153公里。賽後鄧愷威在休息室收到日本球星達比修有的手套，他笑說，這個手套「是我打棒球最大的意義」。