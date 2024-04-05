英國緊縮工作簽證規定 薪資門檻提高近5成

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（中央社記者陳韻聿倫敦4日專電）英國政府持續修嚴簽證法規，政策目標包括防範入境居留途徑遭濫用、減少低技術移民人數。根據4日生效的新規定，除了少數例外，申請工作簽證的最低薪資門檻為一年3萬8700英鎊，較以往提高約48%。

今年4月4日以前取得技術工作簽證（Skilled Worker visa）者，其適用最低年薪門檻為2萬6200英鎊（約新台幣106萬元）。薪資計算以平均每週工時37.5個小時為基準。

英國內政部指出，新措施有助移民系統聚焦吸引從事「高技術工作」的外籍人士，預期效果包括提升英國經濟發展、避免資方濫用外籍廉價勞力、維護英國公民權益、減少整體移民人數。內政部強調，沒有任何產業該無限期仰賴移工。

英國政府另以「移民薪資清單」（immigration salary list, ISL）取代原本的「勞力短缺職業清單」（shortage occupation list）：除了明列於ISL的少數職業類別及適用的英國地區，資方給付外籍受雇者的薪資不得低於給付英國籍受雇者的薪資。此規定同樣於4日生效。

至於明列於ISL的職業，資方給付外籍受雇者的薪資不得低於英國籍受雇者薪資的80%。ISL相關規定也適用「健康與照護工作」簽證（Health and Care Worker visa）。

ISL列示的職業包括藝術家、林業和漁業特定工作、核能產業化學家、考古學家、生物學家、多媒體設計師，以及建築營造、造船等產業技術工人。

英國內政部表示，僅有「要求專業技術」、且英國勞動市場「人力短缺」的職業類別會被納入ISL。其他衡量因素包括相關產業是否已採取措施投資英國本地勞動力，例如提升勞工技能、優先雇用本地勞工。

內政大臣柯維立（James Cleverly）指出，大量便宜勞動力流入對英國本國勞工不公平，壓低辛勤工作只為打平收支的本國勞工薪資。英國將專注於優先吸引最優秀、且技能符合英國經濟需求的勞動力。

此外，內政部預告，自11日起，英國將逐步提高申請家庭簽證（Family visa）的最低收入門檻：至2025年春季，此門檻將達3萬8700英鎊。外籍人士需申請家庭簽證，才可與在英國的配偶或伴侶、兒女、父母等親屬居住超過6個月。

英國持續緊縮簽證和移民規定，包括針對國際學生。今年1月起，除了就讀學士後研究型學程及英國政府獎學金受獎者，國際學生不得為親屬或眷屬申請居留簽證。

此外，英國政府正檢討現行允許外國學生畢業後合法居留2至3年的規定，以進一步避免外籍人士濫用學生簽證在英國居留及從事求職等活動，並維護英國高等教育品質。

英國內政部表示，施行一系列措施後，今年英國入境居留人數可望較去年減少30萬人。（編輯：楊昭彥）1130405