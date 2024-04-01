英民調顯示國會大選將變天 保守黨恐崩盤

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（中央社倫敦31日綜合外電報導）一份最新民調顯示，英國首相蘇納克的保守黨在今年國會大選，恐由前次當選365席掉到只剩98席，堪稱「滅絕」級大敗；工黨則可能暴增至468席，囊括國會7成席次。

英國「衛報」報導，由英國政治社團Best for Britain委託民調機構Survation所做的這份民調，從3月8日到22日訪問1萬5029位選民的政黨投票意向，發現若現在投票，工黨將取得45%得票率，目前執政的保守黨得票26%，大輸工黨19個百分點。

民調採每一選區逐席分析方式，預估保守黨將創下史上最慘的98席；工黨468席，比其他所有政黨或團體加總席次還多286席，讓英國睽違14年再度政黨輪替。

民調顯示保守黨會在蘇格蘭、威爾斯全軍覆沒，就連首相蘇納克（Rishi Sunak）本人在自己的選區也岌岌可危，因為他的領先優勢剩不到2.5個百分點。

調查預測蘇格蘭民族黨（SNP）將取得41席、自由民主黨（Liberal Democrats）22席、威爾斯國民黨（Plaid Cymru）2席。

脫歐大將法拉吉（Nigel Farage）所創的右翼民粹政黨英國改革黨（Reform UK）雖無席次，但目前在7個選區位居第2，總體得票將達8.5%，直逼自由民主黨的10.4%。

政治社團Best for Britain執行長史密斯（Naomi Smith）說：「基於民調顯示大量選民將拋棄保守黨，很明顯這次選舉將變天。」

英國下議院共650席，過半門檻為326席。保守黨前次在2019年大選取得365席，工黨203席、蘇格蘭民族黨48席、自由民主黨11席、威爾斯國民黨4席。

不過這份民調未採計尚未決定的選民，受訪者裡未決定的人佔15%。

另為評估英國改革黨在偏右光譜對保守黨的衝擊，民調詢問表態投給英國改革黨的選民「若選區內沒有英國改革黨候選人時會投給誰」。在這個情況下，保守黨的總席次可從98席增至150席。（譯者：陳亦偉）1130401