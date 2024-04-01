更多編輯台推薦新聞：
鄧愷威大聯盟首秀後驚喜收達比修有手套 笑喊「打棒球最大意義」
運動

鄧愷威大聯盟首秀後驚喜收達比修有手套 笑喊「打棒球最大意義」

梅姬、軒嵐諾名稱不再使用 9個颱風換名字蕨類星座上榜
生活

梅姬、軒嵐諾名稱不再使用 9個颱風換名字蕨類星座上榜

圖輯／紅球移展台南公園念慈亭 搭配水景視角多元民眾搶拍
文化

圖輯／紅球移展台南公園念慈亭 搭配水景視角多元民眾搶拍

中央社赴南海直擊中菲對峙 中國海警擋鏡頭反拍媒體
國際

中央社赴南海直擊中菲對峙 中國海警擋鏡頭反拍媒體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台灣百年來溫度上升1.5度降雨日數減少 估未來颱風強度增加
首頁 / 國際

英民調顯示國會大選將變天 保守黨恐崩盤

2024/4/1 12:55（4/1 13:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為英國國旗。（圖取自Pixabay圖庫）
圖為英國國旗。（圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦31日綜合外電報導）一份最新民調顯示，英國首相蘇納克的保守黨在今年國會大選，恐由前次當選365席掉到只剩98席，堪稱「滅絕」級大敗；工黨則可能暴增至468席，囊括國會7成席次。

英國「衛報」報導，由英國政治社團Best for Britain委託民調機構Survation所做的這份民調，從3月8日到22日訪問1萬5029位選民的政黨投票意向，發現若現在投票，工黨將取得45%得票率，目前執政的保守黨得票26%，大輸工黨19個百分點。

民調採每一選區逐席分析方式，預估保守黨將創下史上最慘的98席；工黨468席，比其他所有政黨或團體加總席次還多286席，讓英國睽違14年再度政黨輪替。

民調顯示保守黨會在蘇格蘭、威爾斯全軍覆沒，就連首相蘇納克（Rishi Sunak）本人在自己的選區也岌岌可危，因為他的領先優勢剩不到2.5個百分點。

調查預測蘇格蘭民族黨（SNP）將取得41席、自由民主黨（Liberal Democrats）22席、威爾斯國民黨（Plaid Cymru）2席。

脫歐大將法拉吉（Nigel Farage）所創的右翼民粹政黨英國改革黨（Reform UK）雖無席次，但目前在7個選區位居第2，總體得票將達8.5%，直逼自由民主黨的10.4%。

政治社團Best for Britain執行長史密斯（Naomi Smith）說：「基於民調顯示大量選民將拋棄保守黨，很明顯這次選舉將變天。」

英國下議院共650席，過半門檻為326席。保守黨前次在2019年大選取得365席，工黨203席、蘇格蘭民族黨48席、自由民主黨11席、威爾斯國民黨4席。

不過這份民調未採計尚未決定的選民，受訪者裡未決定的人佔15%。

另為評估英國改革黨在偏右光譜對保守黨的衝擊，民調詢問表態投給英國改革黨的選民「若選區內沒有英國改革黨候選人時會投給誰」。在這個情況下，保守黨的總席次可從98席增至150席。（譯者：陳亦偉）1130401

#工黨
#保守黨
#英國
#大選
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.224