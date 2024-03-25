英將斥資80億元 發展核嚇阻計畫及民用核能產業

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦24日綜合外電報導）英國首相蘇納克明天將宣布一項價值2億英鎊（約新台幣80億元）的公共投資，以促進英國的核嚇阻計畫和民用核能產業。倫敦當局表示，此舉料將支持4萬個新的就業機會。

綜合法新社和路透社報導，在做出相關宣布前，蘇納克（Rishi Sunak）的唐寧街辦公室在新聞稿中表示，政府將與英國航太系統公司（BAE Systems）、勞斯萊斯（Rolls-Royce）、法國電力集團（EDF）和巴卜卡克公司（Babcock）等合作，在2030年前於技術、就業和教育方面投資至少7.63億英鎊。

這項投資目的在確保「作為英國核潛艇建造基地」的英格蘭北部小鎮巴羅因弗內斯（Barrow-in-Furness）「蓬勃發展」。蘇納克將在這座小鎮宣布相關消息。

蘇納克在造訪巴羅因弗內斯鎮前表示：「捍衛我國核嚇阻及核能產業的未來，是國家至關重要的努力。」

路透社報導，倫敦當局必須確保有足夠的勞動力來協助建造和維護其潛艇艦隊，這對國防和安全至關重要，因為這是英國維持海上核嚇阻力的基礎。

蘇納克補充說：「在一個更加危險、競爭更加激烈的世界，英國保持海上核嚇阻力比以往任何時候更為重要。核能也可為消費者提供較便宜、較潔淨的本土能源。」

「如今，我們迎來了新一代核企業，這將確保我們的安全，保障我們的能源安全，也能節省開支。」

「這就是我們為什麼要投資英國潛艇基地巴羅（因弗內斯），以及英國蓬勃發展的核能產業未來就業機會和技術。」

蘇納克辦公室說，英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）明天將在「國防核企業方略」（Defence Nuclear Enterprise Command Paper）中就相關計畫提供更多細節。

英國政府表示，未來10年將在巴羅因弗內斯投資2億英鎊，來協助支持民眾就業、改善當地交通基礎設施並建造更多房屋，作為增強核產業勞動力計畫的一環。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1130325