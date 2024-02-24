英王查爾斯三世罹癌 深受外界祝福卡片鼓舞

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（中央社倫敦23日綜合外電報導）英國國王查爾斯三世日前宣布罹癌後，收到外界如雪花般飛來的祝福卡片，從白金漢宮今天發布的影片可看到，他看著這些卡片時，不禁被其中一些內容逗笑。

路透社報導，查爾斯三世（King Charles III）登基還不到18個月，白金漢宮本月稍早宣布，這位現年75歲的英王被診斷出罹患癌症，未說明癌症種類，他在治療期間，將繼續照常處理國家事務和官方文書工作。

查爾斯三世本週稍早告訴英國首相蘇納克（Rishi Sunak），自己收到外界許多祝福訊息，其中一些讓他不禁落淚。白金漢宮今天也在社群媒體上發布查爾斯三世閱讀其中部分卡片的影片。

在這些來自全球逾7000封信件及卡片之中，有些寄件者分享自身抗癌經驗，也有人為查爾斯三世祈禱，並祝他早日康復。

「抬頭挺胸，保持正面思考，別氣餒」，其中一封信件寫道。還有人發揮幽默感，寄出封面圖案為一隻狗戴著防護頭套的卡片，讓查爾斯三世忍不住輕聲笑了出來。

儘管查爾斯三世將持續處理國家事務，但已延後治療期間的公開活動。（譯者：侯姿瑩/核稿：陳昱婷）1130224