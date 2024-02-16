兩場國會議員補選吞敗 全國大選英國保守黨堪憂

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（中央社倫敦16日綜合外電報導）英國執政的保守黨昨天又在兩場國會議員補選中拱手讓出席次給主要在野黨工黨，首相蘇納克（Rishi Sunak）再度蒙受打擊，也為保守黨在預計下半年舉行的全國大選投下陰霾。

法新社報導，英國官方數據顯示，國內生產毛額（GDP）接連兩季呈現萎縮，英國經濟已陷入技術性衰退，蘇納克苦於如何提振保守黨（Conservative）江河日下的聲勢之際，現在又失守國會兩席。

43歲的蘇納克曾經表示，計劃於下半年舉行大選。外界普遍預期，從2010年執政至今的保守黨將會落敗。

英國廣播公司（BBC）選舉專家柯蒂斯（John Curtice）指出，在韋靈伯勒（Wellingborough）的補選，保守黨流向工黨（Labour）選票是第二次世界大戰之後所有英國選舉第2多的紀錄。

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工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）稱頌補選結果「太棒了」，他說道：「保守黨已經失敗了。蘇納克的經濟衰退就是明證。這就是為何有這麼多前保守黨選民直接轉向這個已經蛻變的工黨…人們想要改變，並準備好相信蛻變後的工黨能予以落實。」

保守黨國會議員戴利（James Daly）則說，選舉結果「令人失望」，但也堅稱施凱爾「沒人愛」。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1130216