英王罹癌後首發聲 感謝各界關懷祝福

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）英國國王查爾斯三世（King Charles III）罹癌後今天首度發表聲明，「由衷感謝」各方的關心與支持。

法新社報導，白金漢宮5日僅說查爾斯國王已經開始治療，但未具體說明他罹患何種癌症。

查爾斯國王在聲明中說：「最近幾天我收到許多支持與祝福，對此我由衷感謝。」

他說：「所有受過癌症影響的人都知道，這種善意就是最大的安慰和鼓勵。」

查爾斯三世罹患的據信並不是前列腺癌。白金漢宮表示，國王不久前曾就醫治療前列腺肥大的問題，期間醫師「注意到另一個需要關切的狀況」，並說接下來的檢查發現是「一種癌症」。

查爾斯三世在接受治療期間無限期暫停出席公眾活動，目前居住在英格蘭東部鄉村的山均漢姆堡（Sandringham）。

但他將繼續履行部分行政職責，本週也透過電話與首相蘇納克（Rishi Sunak）進行每週例行會談。

查爾斯妻子王后卡蜜拉（Queen Camilla）8日表示，丈夫在這種情況下狀況「非常不錯」。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1130211