查爾斯繼位近18個月罹癌 白金漢宮：開始定期治療

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦5日綜合外電報導）漫長等待了70多年成為英國君主的查爾斯三世（King Charles III），在登上王位不到18個月即傳出罹癌消息。白金漢宮表示，查爾斯三世今天已開始「定期治療」。

綜合路透社、法新社和英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，白金漢宮（Buckingham Palace）今天稍早宣布75歲的查爾斯三世罹癌，雖未說明癌症種類，但有說並不是前列腺癌。

白金漢宮說，查爾斯三世態度「依舊十分樂觀」，並「期待儘快恢復全面的公共職責」。

儘管查爾斯三世會暫停出席公開活動，但會持續履行憲法規定的元首職責，包括文書工作和私人會晤。據了解，他每週仍將例行性接見首相蘇納克（Rishi Sunak），仍以面對面方式聽取國事，除非醫師群建議減少這類接觸。

查爾斯是在母親伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）2022年9月8日駕崩後成為國王，並於2023年5月6日加冕。查爾斯登基前，是英國史上等候繼位時間最長的王位繼承人。

相較於伊麗莎白二世刻意經營的神祕及距離感，查爾斯三世展現出更平易近人的一面，在公眾場合自在地向民眾微笑握手。

人氣方面，根據輿觀（YouGov）最近一份民調結果，查爾斯三世以51%落後母親的75%和長子威廉（Prince William）的68%。儘管如此，王室事務評論員費茲威廉斯（Richard Fitzwilliams）形容這樣的評比「一點也不差」。

他說：「如果一個人到了70多歲才登基，將可獲得很體面的風評，而他（查爾斯三世）也確實如此，因為他很盡職。」

在倫敦從事旅館業的38歲民眾布倫默（Andy Bloomer）就說：「老實說我認為他做得蠻好的，我被圈粉了。」

至於查爾斯三世的健康狀況，他說：「我敢肯定，他十分明白這會讓他更貼近同樣在經歷這個情況的其他民眾、其他家庭。」他也表示這個消息「很令人錯愕」。

儘管王室成員的身體狀況被視為隱私，查爾斯一向看來健康，且為了顧及身材，每天不僅運動連午餐也免了。

外界也注意到查爾斯對自己身體狀況十分坦白。

上個月，當局對外宣布查爾斯三世有前列腺肥大的問題，雖不是癌症，但會就醫治療。

這項宣布升高外界對這個病的好奇，英國國民保健署（NHS）網站的「前列腺肥大」搜尋量暴增。

白金漢宮表示，查爾斯三世緊接著診斷出罹癌後，曾表示並不希望隱瞞病情，除了「避免外界臆測，也希望能協助公眾了解世界各地所有受癌症影響的人」。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1130206