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中共46機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控

2025/6/21 09:43（6/21 10:27 更新）
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國防部20日上午6時至21日上午6時，偵獲共機40架次、共艦6艘在台海周邊活動。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）
國防部20日上午6時至21日上午6時，偵獲共機40架次、共艦6艘在台海周邊活動。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）
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（中央社記者吳書緯台北21日電）以色列與伊朗的衝突未歇，中國持續襲擾台灣。國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機40架次，其中27架次逾越海峽中線進入台灣中部、西南及東部空域，並偵獲共艦6艘，總計中共46機艦持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

國防部昨天指出，自昨天上午8時50分起，陸續偵獲中共蘇愷30、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計24架次出海活動，其中15架次逾越中線及其延伸線，進入台灣中、西南及東部空域，配合共艦假「聯合戰備警巡」之名，對台灣周邊空、海域進行騷擾。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午8時5分至昨天晚間6時，在台灣海峽空域偵獲中共20架次主、輔戰機及無人機，其中10架次逾越台灣海峽中線。

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國軍於昨天上午7時5分至昨天晚間9時40分，在台灣西南空域偵獲中共17架次主、輔戰機及無人機，部分中共軍機的飛行航跡延伸至東部空域；並於昨天上午8時20分至昨天下午1時30分在台灣防空識別區（ADIZ）以外的台灣北部空域偵獲中共3架次主、輔戰機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。（編輯：翟思嘉）1140621

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