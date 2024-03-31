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加拿大將免費提供避孕器與藥物 杜魯道：女性節育不應受成本阻礙

2024/3/31 12:22（3/31 13:32 更新）
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女性避孕工具。（圖取自Unsplash圖庫）
女性避孕工具。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社蒙特婁30日綜合外電報導）加拿大政府今天發表重大醫療改革的第一部分，宣布政府將全額負擔女性避孕費用。

加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）在多倫多一間藥局舉行記者會表示，政府將為900萬生育年齡婦女支付最廣泛使用的避孕方法，例如子宮內避孕器、避孕藥、植入式避孕器以及事後避孕藥。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在社群媒體X上表示：「女性應能自由選擇她們需要的避孕工具，毋須受到成本的阻礙，因此，我們正在免費提供避孕工具。」

這項聲明補強2月公布的法案的第一部分，該法案一旦完成，將標誌著加拿大公共資助的醫療保健系統幾十年來最大規模的擴張。

這項新制度還將支付約370萬加拿大人的糖尿病藥物費用。

這項計畫將在未來幾年推出，屆時將有更多藥物被納入其中。

經濟合作暨發展組織（OECD）最近使用2021年資料編纂的報告發現，加拿大人均藥物支出高於除日本、德國和美國這3個成員國之外的所有成員國。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1130331

#方慧蘭
#加拿大
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