花蓮地震日本LINE雅虎捐款專頁 募逾1.4億日圓

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（中央社東京6日綜合外電報導）日本資訊科技業者LINE雅虎公司（LY Corporation）本月4日在「Yahoo!網路募捐」開設「2024年台灣地震特設專頁」，截至台灣時間今天中午12時許，已募得逾1.4億日圓。

目前有5個募捐項目正在進行，包含「2024年台灣地震 緊急支援」、「2024年台灣地震 被災者支援」、「2024年台灣東部外海地震 JFN募款」等，總計超過7萬人捐款，金額逾1.4億日圓（約新台幣3000萬元）。

此外，日本樂天集團昨天起也在官方網站上設立名為「令和6年台灣花蓮地震被害支援」的線上募款專頁。截至台灣時間今天中午已募得逾1100萬日圓。日本樂天集團預計最近也將開放民眾透過銀行匯款到樂天銀行特定戶頭捐助。

「每日新聞」報導，一艘於2日從基隆出發的郵輪，沿途行經韓國後於昨天停靠在熊本縣八代市的八代港。郵輪可容納3780人，據稱乘客大多為台灣人。

熊本縣八代市有民眾昨天冒雨站在八代港口，高舉「台灣加油」的布條，迎接遊客的同時替台灣打氣。

花蓮地震發生後，日本官方以及民間企業或團體紛紛表達關心或是發起募捐，包括日本3大超商、日本紅十字會等。

日本首相岸田文雄第一時間在社群網站表示，台灣是重要友人，日本願意提供援助；外務大臣上川陽子昨天宣布，日本將捐贈100萬美元（約新台幣3206萬元）協助花蓮地震災後重建工作。

而熊本縣府、山形縣府、北九州市府、橫須賀市府等，也紛紛在行政單位等地設置捐款箱發起募捐活動。

中央災害應變中心統計至今天上午9時，花蓮地震釀10人死亡、12人失聯、637人留置、1135傷。失聯增2人，分別為英國籍男子及台灣籍女伴。（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1130406