0317-0323一週大事

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

一週大事關注焦點：日本央行升息／水原一平涉簽賭／蒲亭連任／香港基本法23條／電價調漲／台股衝2萬點／台積電嘉義設廠

國際新聞

★日本央行結束負利率政策 17年來首度升息

日本中央銀行日本銀行19日宣布結束負利率政策，這是自2007年2月以來首次升息，也是日銀長期貨幣寬鬆政策的轉捩點。根據日本放送協會（NHK）整理，取消負利率會對存款利率、房貸支出、企業貸款及日圓匯率造成影響。

★水原一平涉挪用大谷翔平資金簽賭遭道奇開除 美國稅局MLB皆展開調查

大谷翔平（右）的翻譯水原一平（左）被指控非法賭博和竊取大谷翔平資產。（共同社）

美國職棒大聯盟MLB球星大谷翔平的貼身翻譯兼密友水原一平因被指控非法賭博和竊取大谷翔平資產，遭洛杉磯道奇解雇，美國國稅局21日表示他正在接受調查。大谷轉戰美國6年多來，水原與他形影不離，可說是比家人見面的時間還要多，如今傳出水原挪用大谷的錢簽賭，日本網友均驚愕不已。

★蒲亭連任俄羅斯總統 面臨停戰續戰抉擇、軍備競賽等5挑戰

俄羅斯現任總統蒲亭在缺乏激烈競爭的大選中取得壓倒性勝利，再度贏得6年任期。美英各國痛斥這項選舉「不合法」，美國國務院發言人巴特爾說不會祝賀蒲亭勝選，烏克蘭總統澤倫斯基則批評蒲亭是權慾薰心的「獨裁者」。

★莫斯科音樂廳槍案60死逾百傷 伊斯蘭國宣稱犯案

俄羅斯首都莫斯科附近一間音樂廳22日晚間8時許遭恐攻，引發熊熊大火。（路透社）

俄羅斯首都莫斯科附近一間音樂廳22日晚間8時許遭恐攻，引發熊熊大火，至少造成60人喪命、逾100人受傷，這是俄國數十年來遭遇死傷最慘重的攻擊事件。「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K）聲稱犯下此案，美方官員表示他們掌握的情資證實確為ISIS-K所為。

★韓國住院醫師續罷工 政府下週起處分吊照3個月

韓國政府與醫界在增招2000名醫學生上互不相讓。韓國政府21日表示，下週起將正式對未回到工作崗位的罷工醫師實施扣留執照處分，吊照3個月。大韓醫師協會主張此舉違反勞動公約，要求國際勞工組織介入，但因不符資格遭拒。

★香港立法會三讀通過基本法23條立法 明列涉國安罪定義罰則 23日正式生效

在香港回歸27年後，港府終於完成基本法23條立法的憲制責任，於3月23日生效。保安局局長鄧炳強表示，潛逃者是新法例的首要執法目標，會盡快評估是否實施法例中對潛逃者的限制。基本法23條生效後，有港人為了安全而刪除臉書帳號，有人審視工作場所的書籍以免觸及紅線，還有人只想靜靜賺錢。

★熱浪襲巴西里約熱內盧 體感溫度62.3度創10年新高

巴西氣象部門表示，悶熱的熱浪在巴西創下新紀錄，里約熱內盧體感溫度17日達到攝氏62.3度，創下10年來最高。與此同時，極端降雨也在巴西南部造成巨大災害，根據當局說法，預計下週將持續降雨。

★澳洲反外國干預法判刑首例 華裔商人楊怡生被認定親中遊說

華裔商人楊怡生因違反澳洲「反外國干預法」於2月29日被判2年9個月監禁，成為該法2018年通過以來定罪首例。楊怡生主要是因「我們中國人」的言論以及一筆捐款而被澳洲政府認為進行親中遊說。

★印尼總統大選計票逾1個月完成 普拉伯沃得票率58.59%勝選

印尼2月14日舉行大選，經過逾1個月的計票工作後，印尼選舉委員會確認總統候選人、國防部長普拉伯沃與他的副手吉伯朗以58.59%的得票率取得壓倒性勝利，代表2人當選下任正副總統。但普拉伯沃的對手阿尼斯和甘查爾都拒絕承認敗選，將先後向憲法法院提出訴訟，對大選結果提出異議。

★波士尼亞歷史性一步 歐盟同意啟動入盟談判

巴爾幹半島國家波士尼亞。（中央社製圖）

歐盟領袖21日同意邀請巴爾幹半島國家波士尼亞展開加入歐盟的資格談判，同時強調波國必須在談判開始前，進行更多政治和經濟改革，才能取得成員資格。

國內新聞

★電價調漲方案拍板 4月起1250萬住宅用戶調幅3%至5%

台電虧損狀況嚴峻，經濟部電價費率審議會決議，4月起電價平均調幅約11%，每度電價格由3.11元升至3.45元。住宅分成4種調整級距，其中，每月用電330度以下住宅僅調漲3%、331至700度調漲5%，共約1250萬戶、占比93%。

★央行打擊通膨意外升息半碼 上修全年CPI至2.16%

全球主要央行都在談降息，美國聯準會21日一如市場預期決議利率不變，維持今年降息3碼預測。但台灣中央銀行意外升息半碼、調升政策利率0.125個百分點，自22日起實施。央行並上修全年經濟成長率預測值至3.22%，同時調升全年消費者物價上漲率（CPI）至2.16%。

★台股漲414點衝上2萬點新高 00939逆勢破發股民哀號

台股21日大漲414點，收盤首度站上2萬點，創下台股歷史新高。中央社記者鄭清元攝 113年3月21日

台股21日受美股激勵，大漲414點，收盤指數20199點，首度站上2萬點，創歷史新高。台積電收在784元，勁揚26元，市值激增6742億元，攀高至20.33兆元，貢獻大盤212點。而20日掛牌的ETF統一台灣高息動能（00939）21日跌破發行價15元，引發投資人哀號。

★台積電先進封裝廠落腳嘉義科學園區 首座預計117年量產

台積電將在嘉義科學園區設2座CoWoS先進封裝廠，首座CoWoS廠預計今年5月動工，117年量產，以因應市場對半導體先進封裝產能強勁需求。行政院副院長鄭文燦感謝台積電布局全球、根留台灣，帶動上中下游產業投資；嘉義縣長翁章梁表示，已做好萬全準備迎接台積電進駐嘉科。

★大學繁星推薦錄取率64.19%創新高 1713缺額頂大也沒招滿

113學年大學繁星推薦管道公告第1類至第7類學群錄取結果，錄取率64.19%，創歷年新高。缺額部分，今年共有1713個缺額，是近5年最多，僅11校招滿無缺額，頂尖大學也出現部分缺額，例如台灣大學缺額26人、成功大學缺額35人、清華大學缺額15人。

★高雄工廠爆炸6傷2死 疑灌模作業控制系統異常

高雄湖內鋁工廠23日發生爆炸工安意外，共8人送醫，其中6人受傷、2人死亡。勞工局說明，業者初步表示是灌模作業期間疑似控制系統異常，降溫水量不足，鋁水接觸時發生爆炸，勞工局將再檢查釐清。

★保母虐童案 衛福部點出雙北市及兒盟4關鍵斷點

保母涉嫌凌虐男童致死引發譁然，衛福部21日整理出此案雙北市與兒盟發生的4大關鍵斷點，包含台北市與兒盟訪視皆未察異狀、新北市未評估孩童出養必要性等，並提出社安網改善措施，力拚相關修法下會期送出。

★台南捷運第1期藍線綜合規劃通過交通部審查 預定115年動工

交通部21日通過台南捷運第1期藍線綜合規劃，預計115年動工、120年通車。（中央社製圖）

台南市政府全力推動台南捷運，交通部21日審查通過第1期藍線綜合規劃，這將是國內首次引進的單軌系統，總經費新台幣324億元。台南市府將再爭取行政院核定，以民國115年動工、120年通車營運為目標。

★南投某國小校長涉性侵學童案 監院糾正縣府處置失當

南投某國小校長涉多起校園性平事件，7日遭監察院彈劾。監委葉大華21日說，南投縣政府校園性平事件監督機制嚴重失靈，也未依權責要該校長先停職接受調查，處置顯有違失，遭監察院糾正。

★印地安泉網球賽摘冠 謝淑薇重返女雙世界球后

謝淑薇（左）與梅丹斯（右）17日在印地安泉網球賽女雙奪冠。（圖取自twitter.com/BNPPARIBASOPEN）

台灣網球名將謝淑薇與比利時搭檔梅丹斯17日在印地安泉網球賽女雙冠軍戰，以6比3、6比4擊敗韓特、斯尼科娃，謝淑薇也正式重返女雙世界球后。