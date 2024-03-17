謝淑薇印地安泉網球賽摘冠 重返女雙世界球后[影]

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（中央社記者陳容琛台北17日電）台灣網球名將謝淑薇與比利時搭檔梅丹斯今天在印地安泉網球賽女雙冠軍戰，以6比3、6比4擊敗韓特、斯尼科娃，謝淑薇也正式重返女雙世界球后。

歷經世界女子職業網球協會（WTA）杜哈女網賽、杜拜女網賽的失利後，謝淑薇與梅丹斯（Elise Mertens）持續攜手征戰在美國加州舉辦的印地安泉網球賽（Indian Wells），名列女雙頭號種子的「台比聯軍」也一路過關斬將，挺進今天的女雙冠軍戰，面對澳洲韓特（Storm Hunter）、捷克斯尼科娃（Katerina Siniakova）的組合。

值得一提的是，目前梅丹斯、謝淑薇及韓特包辦女雙世界前3名，不過謝淑薇在本站後，積分確定超越梅丹斯，所以此役不僅是為了爭奪女雙冠軍，同時也是謝淑薇與韓特的女雙世界球后寶座之爭。

雖然首盤開局即遭到破發，然而「台比聯軍」並未自亂陣腳，立刻在第2局回敬破發，並在第8局再度突破對手的發球局，以6比3先馳得盤。帶著聽牌氣勢，「台比聯軍」在次盤的第9局率先破發，最後靠著對手回擊出界，再以6比4勇奪印地安泉網球賽女雙冠軍。

現年38歲的謝淑薇，在2021年11月打完年終總決賽後，即因傷休養長達18個月，直到去年4月的馬德里公開賽才復出，如今高舉生涯第4座印地安泉網球賽的女雙冠軍，也宣告謝淑薇重返世界球后寶座。（編輯：劉文瑜）1130317