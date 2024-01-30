謝淑薇願披台灣戰袍參加巴黎奧運：與台選手搭檔

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（中央社記者黎建忠台北30日電）台灣女網好手謝淑薇拿下今年澳網女雙、混雙冠軍，幾乎篤定能以雙打世界前10名的排名取得巴黎奧運參賽資格，她今天也在臉書粉絲團正式表達代表台灣參加奧運的意願。

2024巴黎奧運雙打共32籤，會依照6月10日法國網球公開賽打完當週的最新世界排名選取資格。依規定，雙打世界排名前10名的球員，可以指定同國家另一名雙打世界排名前300名的球員組成雙打。

根據最新的世界排名，目前台灣在女雙世界排名前300名的球員除了第2名謝淑薇之外，還有第19名的詹皓晴、33名的詹詠然、45名的吳芳嫺、174名的曹家宜與200名的梁恩碩，以及296名的李羽芸。

謝淑薇今天在個人臉書粉絲團「Su-Wei Hsieh 夢遊寫真人謝淑薇」寫道，「帶著雙冠的紀錄離開澳網！附帶的益處是我將會以前10的雙打世界排名，前進巴黎奧運。這也意味著，我將可以使用世界雙打排名前10奧運規則，任意挑選世界排名前300的選手為巴黎奧運的雙打搭檔。」

謝淑薇除了感謝和她一起拿過大滿貫冠軍的搭檔外，也強調「奧運我將會從台灣的單打好手裡，挑選適合的搭檔，一同代表中華台北出戰巴黎奧運。」

中華民國網球協會秘書長王凌華日前在接受中央社訪問時曾說：「謝淑薇奧運搭檔要挑誰，協會完全尊重她的想法，不會給予任何建議。」（編輯：張雅淨）1130130