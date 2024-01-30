奧會首度攜手YONEX 巴黎奧運台灣代表隊服6月亮相

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（中央社記者黎建忠台北30日電）2024巴黎奧運將於7月正式點燃戰火，中華奧會今年首度和日本知名運動品牌YONEX合作，將打造出全新的台灣奧運、帕運代表隊服裝，力挺台灣運動員在最高運動殿堂的好表現。

YONEX是日本專業羽、網球運動品牌，在台灣已經長期贊助「羽球一哥」周天成，以及東京奧運羽球男雙金牌李洋、王齊麟，另外像是網球好手莊吉生、女網的葛藍喬安娜也都是旗下運動員。

中華奧林匹克委員會委員孫立群受訪時表示，東京奧運在台灣掀起運動熱潮，為代表隊打造戰袍是中華奧會最重要的任務之一，讓每位運動員以最完美的樣貌征戰世界舞台，這次非常期待與YONEX合作，一起成為運動員備戰的堅實後盾。

中華帕拉林匹克總會秘書長宋玉麒也提到，帕拉運動發展日漸蓬勃，逐漸受到社會大眾所關注，非常樂見繼續和YONEX合作。

台灣優乃克總經理宮前輝久說：「誠如品牌精神追求卓越、遠超不凡，我們期待攜手所有運動員，一同擁抱挑戰、共創未來，並與社會大眾共組最強應援團。」

據了解，目前台灣奧運、帕運代表隊服裝的設計已接近完成階段，除堅持Made in Taiwan在地化，更響應國際環保趨勢，全系列服飾將採用再生纖維材料，預計6月對外正式亮相。（編輯：張雅淨）1130130