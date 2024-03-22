印尼總統候選人拒絕承認敗選 要求重新舉行大選

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（中央社記者李宗憲雅加達22日專電）印尼大選由普拉伯沃以近六成的得票率獲勝，但他的對手阿尼斯和甘查爾都拒絕承認敗選，將先後向憲法法院提出訴訟，對大選結果提出異議，並指選舉存在諸多問題，包括普拉伯沃副手吉伯朗的參選資格及選舉舞弊行為。

印尼選舉委員會（KPU）日前完成2月14日大選的計票工作，並正式確認總統候選人、國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）與他的副手、總統佐科威（Joko Widodo）的長子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）以58.59%的得票率取得壓倒性勝利。

不過，落選的2名總統候選人雅加達前省長阿尼斯（Anies Baswedan）和代表執政黨民主奮鬥黨（PDIP）參選的甘查爾（Ganjar Pranowo）皆拒絕承認敗選。

阿尼斯昨天向憲法法院提起訴訟，甘查爾則將在23日前提出訴訟，對大選結果提出異議。

阿尼斯的法律團隊昨天已向法院提交數百頁的文件，以要求取消吉伯朗的當選資格，並指控大選中存在諸多違規與舞弊行為，要求重新舉行選舉。

根據「雅加達郵報」（Jakarta Post）取得的相關文件副本顯示，阿尼斯提出的訴訟將圍繞在吉伯朗的參選資格等問題。

阿尼斯競選團隊負責人阿里（Ari Yusuf Amir）昨天向媒體說：「我們希望在沒有吉伯朗參選的情況下重新舉行選舉。無論是誰參選，讓我們以公平和誠實的方式（對投票提出異議）。」

作為總統佐科威（Joko Widodo）的長子，吉伯朗受益於去年印尼憲法法院的一項裁決而得以不受年齡限制參選，等同是法院為吉伯朗掃除參選障礙。

負責此爭議裁決的首席大法官安華（Anwar Usman）是佐科威的妹婿，與吉伯朗有親戚關係。後來安華被認為違反道德規範，首席大法官職務遭解除。

阿尼斯昨天表示，他的陣營「不會對任何違規行為置之不理」，而導致這些行徑為後代樹立壞榜樣。

另外，代表執政黨民主奮鬥黨（PDIP）參選的甘查爾也表示，最晚將在23日前向憲法法院提交相關文件並提起訴訟，對大選提出異議。

他指出，這為憲法法院提供一個機會以證明其「作為印尼民主最後堡壘的可信度」，並揭發大選中所存在的問題。（編輯：高照芬）1130322