印尼準總統普拉伯沃發豪語 5年內GDP成長要達8%

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（中央社記者李宗憲雅加達7日專電）印尼準總統普拉伯沃日前在一場投資論壇上表示，他將延續現任總統佐科威的政策，確保印尼GDP成長率在未來4至5年內達到8%。另外，他也提出多項經濟政策，其中包括提高稅率至16%，糧食自主以保障糧食安全，消除貧窮。

在印尼2月大選中獲得近6成選票的普拉伯沃（Prabowo Subianto）日前在雅加達一場投資論壇上，發表近一小時的演講，他表示，有信心印尼未來4至5年，GDP成長率可以達到8%，他說：「過去5年，我們的貿易一直有盈餘，未來幾年必定會更好。」

根據非官方計票結果，總統候選人、現任國防部長普拉伯沃的得票率有近60%，若3月中旬公布的官方計票結果確認他當選，將於10月就職。

媒體指出，這是普拉伯沃2月14日選舉當天宣布勝選以來的首場公開活動，他的發言可能是為了安撫投資人對新政府經濟政策的擔憂。早前，普拉伯沃有關免費午餐的政見，引發可能擴大印尼的財政赤字的擔憂。

CNBC印尼頻道（CNBC Indonesia）今天報導，普拉伯沃共有三個重要的經濟政策與目標，其中包括GDP成長率在4至5年內達到8％、稅率增至16%，及糧食自主以保障糧食安全，並消除貧窮。

普拉伯沃指出，要實現8%的GDP成長率需要增加投資，政府和企業間要一起合作以鼓勵投資，另外，強勁消費也能推動經濟成長。

普拉伯沃也表示，在他的領導下，稅率也將從目前的10%增加至16％，但不會立刻提高稅率。他說：「我們的鄰國，泰國、馬來西亞、越南和柬埔寨的稅率約在16%至18%間，因此我們還有提高（稅率）的空間。」

針對糧食安全，普拉伯沃則認為，印尼能在未來3至4年內達到糧食自主，並成為糧食出口國。

普拉博沃表示，為實現這一目標，印尼需要向中國和印度等許多國家學習，他指出，中國在消除貧窮上表現非常好，印度也成功成為世界最大的糧食出口國之一。（編輯：陳承功）1130307