印尼總統大選大馬站有違失 重新投票

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（中央社記者黃自強吉隆坡11日專電）印尼總統大選2月中旬落幕，但是在馬來西亞的海外投票中監票員有偽造行為，因此需重新投票。約6萬多名印尼公民有資格昨天在約121個投票站重新投票，大馬警方派員監控。

印尼於2月14日總統大選，逾2億選民將決定總統佐科威（Joko Widodo）的接班人。根據非官方計票，總統候選人、國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）得票率接近60%，如果3月中旬公布的官方計票結果確認當選，普拉伯沃將於10月就職。

根據馬來西亞媒體，有7名監票員遭指涉及操弄數據並有偽造行為，需要重新投票。約6萬2217名印尼選民參與重新投票，其中約4萬2372名選民在吉隆坡世貿中心（PWTC）投票，約1萬9845名選民在另外120個投票站投票。吉隆坡世貿中心是印尼大選最大的海外投票中心。

印尼大使館表示，受限於印尼勞工工作地點、印尼選舉委員會（KPU）臨時發出重新投票通知，導致部分選民無法前往吉隆坡世貿中心投票。

重新投票昨天舉行，許多印尼僑民早上即前往吉隆坡世貿中心投票，投票人潮與之前的海外投票相比大幅減少，但這群在海外工作的選民仍關心印尼政治發展，彼此討論這次總統大選結果究竟何時公布、普拉伯沃能否帶動印尼經濟發展、能否提升經濟發展等。

印尼選民在排隊等待時時而大聲呼喊自身支持的候選人姓名，也用「手勢」比出心儀候選人「號次」，選務人員先查驗身分，選民再依序領取選票投票。投票結束後，依照慣例會用手指沾染不褪色墨汁以杜絕作票，不少選民戲稱「藍手指」，殘留約一週左右。

嫁到馬來西亞的32歲印尼選民阿迪莎（Adisah Daralita）告訴中央社記者，他們在投票前一晚才獲悉印尼選委會要在10日重新投票，才緊急與大使館聯絡確認，再通知同樣旅居大馬的印尼親友。

47歲的印尼選民尤莉婭（Yuliar）昨天興沖沖赴吉隆坡世貿中心投票，才發現姓名並未列在選舉投票名冊中，只好抱憾而返。

在吉隆坡工作的36歲選民莉亞（Lia lusianawati）說，她和同在吉隆坡工作的姐妹淘清早就到吉隆坡世貿中心等待投票，她們希望能選出適合的領導者讓國家（印尼）更好。

擔任工程師的45歲男子庫斯巴羅托（kusbaroto）與妻子妮妠（Nila）利用週日空檔去投票。庫斯巴羅托受訪說：「我到這裡重新投票，是關於約兩、三週前的印尼大選，由於馬來西亞的情況，印尼政府要求我們重新投票，大使館的訊息中也表明需要重新投票。」

在重新投票前兩天接到大使館通知的庫斯巴羅托對印尼局勢抱持悲觀態度，他認為，印尼政局從5年前迄今不斷變化，很多人對於如何選舉以及選舉的結果感到很挫折，他希望印尼5年後的選舉會變得更好，不會出現任何戲劇性的情況。

投票現場除印尼選務與監票人員外，大馬也部署人員維持秩序，包括馬來西亞皇家警察政治部（Special Branch）人員也在場監控，防止事故發生。（編輯：郭中翰）1130311

印尼總統大選雖於2月中旬落幕，但在馬來西亞的海外投票卻因出現違規需重新投票，當地印尼公民10日赴投票站投票，投票後秀出證明投了票的「藍手指」。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年3月11日

印尼總統大選雖於2月中旬落幕，但在馬來西亞的海外投票卻因出現違規行為需重新投票，大批旅居大馬的印尼公民10日赴投票站重新投票。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年3月11日

印尼總統大選雖於2月中旬落幕，但在馬來西亞的海外投票卻因出現違規行為需重新投票，旅居大馬的印尼公民10日赴投票站重新投票。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年3月11日