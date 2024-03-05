印尼準總統普拉伯沃：民主非常累人、很混亂

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（中央社記者李宗憲雅加達5日專電）印尼國防部長、準下任總統普拉伯沃今天在曼德里銀行（Bank Mandiri）舉行的投資論壇上表示，印尼的民主非常累人、代價高且「非常混亂」，但印尼人民仍應該對剛結束的大選感到自豪。但他未明確說明制度有何問題。

印尼2月14日舉行大選，根據非官方快速計票結果，普拉伯沃（Prabowo Subianto）與副手、現任總統佐科威（Joko Widodo）的長子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）得票率近6成，預計將成為下任印尼正副總統。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）等媒體報導，普拉伯沃今天在論壇上用英文說：「我參加過5次大選，讓我來證明，民主真的非常、非常累人（tiring），民主非常、非常混亂，而且民主的代價很高。至今我們仍對我們的民主制度不滿意。」

然而，在剛結束的大選中，印尼選民投票率很高，因此普拉伯沃說，印尼人應該為自己實踐民主感到自豪。他說：「投票率平均達到80%，考慮到許多民主國家的投票率有時不到50%，因此這已經不錯了。」

普拉伯沃說：「我想表達的是，印尼是一個有遠大抱負的國家，我們有很大的問題，很大的挑戰，但我們有遠大的抱負，我們正努力實現這些抱負。」

印尼選舉委員會（KPU）官方計票仍在進行中，截至5日已統計近8成票數。普拉伯沃以58.82%的得票率大幅領先其他候選人。官方結果預計3月中公布。（編輯：馮昭）1130305