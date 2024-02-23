印尼開始OECD入會談判 首個東南亞國家申請加入

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（中央社記者李宗憲雅加達23日專電）經濟合作暨發展組織（OECD）與印尼展開入會談判，經合組織指出，這是東南亞國家首次申請加入，因此「具有歷史意義」。學者說，這有助於提升印尼在全球的經濟地位。

經濟合作暨發展組織20日宣布，開始就印尼加入經合組織展開談判，OECD公告表示，印尼是第一個申請加入經合組織的東南亞國家。印尼官員表示，印尼可望成為東南亞國家協會（ASEAN）首個加入經合組織的國家。

經合組織秘書長柯曼（Mathias Cormann）說：「作為東南亞最大的經濟體和全球第三大民主國家，印尼是國際社會的主要參與者之一，在區域內外都扮演重要的領導角色。」

柯曼說：「展開印尼加入經合組織的談判，對印尼和經合組織都有好處，這一決定『具有歷史意義』。」

美國有線電視新聞網印尼頻道（CNN Indonesia）今天報導，經濟統籌部長艾朗嘉（Airlangga Hartarto）說，印尼已獲批准成為經合組織的候選成員國。報導引述學者說法表示，加入經合組織將有助於提升印尼在全球的經濟地位。

艾朗嘉說：「這是一個歷史性的時刻，因為印尼（可望）成為第一個加入經合組織的東協國家。」他說，其他國家也支持印尼加入經合組織。

艾朗嘉說，這項消息已轉達總統佐科威（Joko Widodo），並表示，佐科威要求立即草擬準備成為經合組織成員的工作計畫。

「雅加達環球報」（Jakarta Globe）報導，印尼去年7月申請加入經合組織，能否成為會員國取決於是否符合經合組織的各項標準，因此沒有時間表，但通常需要5至8年才能成為經合組織的成員。

印尼希望在2045年成為已開發國家，並躋身為全球前5大經濟體。

OECD有38個會員國，總部設在巴黎，一般認為能進入OECD代表一國的經濟獲認可，達到可與其他已開發工業化國家相提並論的水準。OECD的加入程序很複雜，需要很長時間，候選會員國必須在反賄措施、稅收、環境和相關統計等方面證明國家政策能達到經合組織標準。（編輯：郭中翰）1130223