英澳俄等領導人祝賀 普拉伯沃將在印尼大選勝出

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（中央社記者李宗憲雅加達17日專電）印尼14日舉行大選，國防部長普拉伯沃可望當選新總統，英國、澳洲、俄羅斯等國的領導人紛紛在過去幾天向他表示祝賀。台灣外交部則在昨天發布新聞稿表示，「對印尼順利完成民主選舉表達誠摯賀忱」。

印尼14日舉行總統及國會大選，印尼選舉委員會網站顯示，根據已開出的過半數選票，普拉伯沃以大幅差距贏得57.5%的選票，是票數最近對手的2倍以上，足以在首輪選舉中以過半票數勝出。

普拉伯沃在選舉當晚舉行慶祝晚會，根據選後的快速計票結果，他持續以過半數的得票率遙遙領先其他2名候選人。各國領導人也在大選後分別向普拉伯沃（Prabowo Subianto）致賀。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天報導，首名祝賀普拉伯沃的領導人是澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese），他在15日透過社群媒體平台X（前身為推特）表示，他期待與「印尼新總統」合作，並寫道：「我很榮幸成為今天第一個與普拉伯沃交談的人，他在官方與非官方的計票中都明顯領先。他與我談論有關澳洲與印尼關係的目標。」

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）昨天則透過英國駐印尼大使轉交信件給普拉伯沃，祝賀他在2024年的大選中取得成功。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）昨天表示，他向普拉伯沃在選舉中獲得「壓倒性的勝利」表示祝賀，並對未來加強與印尼的雙邊關係表示樂觀。

蒲亭透過政府官網指出，「普拉伯沃先生，請接受我對您在總統選舉中，取得壓倒性的勝利表示誠摯祝賀。印尼與俄羅斯關係建立在友好和相互尊重的傳統上，並在各個領域取得發展。」

其他向普拉伯沃的領導人還包括新加坡總理李顯龍、馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）、捷克總理費亞拉（Petr Fiala）和斯里蘭卡總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）。

台灣政府則尚未對普拉伯沃表示祝賀，但外交部昨天發布新聞稿表示，「對印尼順利完成民主選舉表達誠摯賀忱」。

外交部指出，台灣與印尼雙邊關係友好，兩國近年來在經貿、農業及教育等領域交流尤其密切，期盼與印尼新政府在既有的友好基礎上持續合作，共同為區域和平穩定及繁榮發展作出貢獻。

「雅加達環球報」（Jakarta Globe）報導，美國15日發表聲明指出，期待印尼2024年大選的官方最終計票結果。（編輯：陳承功）1130217