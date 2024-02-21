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印尼大選後內閣微調 佐科威延攬反對黨主席入閣

2024/2/21 14:20
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（中央社記者李宗憲雅加達21日專電）印尼總統佐科威今天宣布延攬反對黨民主黨主席阿古斯入閣，擔任土地與空間規劃部長，原部長哈迪則改任政治、法律和安全事務協調部長，接替因投入大選辭職的馬福。

佐科威將於10月卸任，他在大選後進行內閣微調引發關注。

佐科威（Joko Widodo）21日宣布內閣改組，延攬反對黨民主黨（Partai Demokrat）主席、前總統尤多約諾（Susilo Bambang Yudhoyono）的兒子阿古斯（Agus Harimurti Yudhoyono）進入內閣，擔任土地與空間規劃部長。

阿古斯是現任民主黨主席，該政黨在總統選舉期間支持總統候選人、國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）。

普拉伯沃與佐科威長子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）搭黨角逐14日的大選。根據非官方快速計票結果，普拉伯沃可望當選下任總統。

另外，土地與空間規劃部長一職，原本由哈迪（Hadi Tjahjanto）擔任，哈迪在這次的內閣微調中，將擔任政治、法律和安全事務協調部長，接替因投入大選而在辭職部長職位的馬福（Mahfud MD）。

馬福以副手身分與前中爪哇省長甘查爾（Ganjar Pranowo）搭檔，代表執政黨民主奮鬥黨（PDIP）角逐14日舉行的總統大選。馬福為專心投入選戰，1月底向佐科威辭去政治、法律和安全事務協調部長職務，因此部長一職已懸缺約三週。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天指出，哈迪是佐科威長期的盟友，2人關係很好，過去哈迪曾擔任印尼國軍（TNI）總司令，後來被佐科威延攬入閣，擔任土地與空間規劃部長，顯見他與佐科威的緊密關係。

印尼已於14日舉行大選，預計10月卸任的佐科威在大選後調整內閣，格外引發外界關注。（編輯：高照芬）1130221

#佐科威
#哈迪
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