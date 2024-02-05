OECD上修2024年全球成長預估 警告戰爭將帶來風險

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（中央社巴黎5日綜合外電報導）經濟合作暨發展組織（OECD）今天宣布上調2024年全球經濟成長預測，並同時警告，中東衝突構成風險，紅海航運中斷也可能導致消費者物價上漲。

法新社報導，OECD目前估計2024年全球經濟成長率為2.9%，高於去年11月預測的2.7%，並大幅提升世界最大經濟體美國的前景。

由於通膨下降速度快於預期，2023年的全球經濟成長「出乎意料地具有韌性」，達到3.1%，歐洲國家增長放緩被美國和新興市場的強勁表現抵銷。

不過，OECD表示，指標顯示成長已有「放緩」，利率上升影響信貸和房地產市場，且全球貿易仍相當低迷。

OECD在其年度經濟展望更新中指出，雖然主要經濟體的通膨正在下降，但「現在斷言潛在價格壓力已得到完全紓解仍為時尚早」。

經合組織也特別提及以哈戰爭的威脅，以及葉門叛亂分子「青年運動」（Houthi）在紅海對船隻的攻擊行動。美國和英國已對青年運動展開攻擊，後者隨即宣布美英船隻也是攻擊目標。

報告指出，「近期來看，地緣政治高度緊張對經濟活動和通膨構成重大風險，特別是中東衝突可能擾亂能源市場。」

「如果從中東到亞洲、歐洲和美洲的石油和天然氣主要運輸路線中斷，衝突的擴大或升級就可能較目前預期更加廣泛地擾亂航運、加劇供應瓶頸，並推升能源價格。」

OECD的數據顯示，2022年，全球海上貿易總量約有15%途經紅海。

報告稱，攻擊行動導致運輸成本大幅上漲、貨物交付時間延長，企業紛紛改道繞行非洲南端，這導致航程增加多達50%。

上述狀況造成歐洲生產計畫被打亂，汽車製造商受到的影響尤巨。

OECD警告，由於最近運輸成本飆漲100%，這種情況若未獲解決，約1年後可能造成消費者物價通膨增加0.4個百分點。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1130205