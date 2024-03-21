曾說不入政壇 36歲吉伯朗將成最年輕印尼副總統

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（中央社記者李宗憲雅加達特稿）現任印尼總統佐科威（Joko Widodo）的長子吉伯朗以副手身分與國防部長普拉伯沃搭擋，兩人以58.59%的得票率取得印尼總統大選壓倒性勝利，現年36歲的吉伯朗將成為印尼有史以來最年輕的副總統。

印尼2月14日舉行大選，經過逾1個月的計票工作後，印尼選舉委員會昨晚確認普拉伯沃（Prabowo Subianto）與吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）以58.59%的得票率勝選，兩人將於10月就任。

吉伯朗原是商人，2010年在新加坡與澳洲完成學業後，返回印尼創業。他先是創立Chilli Pari餐飲服務，在2015年創立印尼國民美食「煎蛋餅」（Martabak）餐廳，在雅加達、泗水、棉蘭等地都有分店。

另外，他與弟弟、現任印尼團結黨主席卡桑（Kaesang Pangarep）一起成立烹飪新創公司及創立招聘平台。

吉伯朗在創業過程中，聲稱並未因作為總統之子，而從中獲得任何特權，並堅稱自己永遠不會涉足政壇，以防止任何潛在的利益衝突。他也曾表示，對投身政治沒有興趣。不靠父親的態度，讓印尼民眾大讚有志氣。

然而，吉伯朗2020年在多個黨派的支持下，投入梭羅市（Solo）市長選舉，並以超過8成的得票率獲得壓倒性勝利，當選梭羅市長。今年他更野心勃勃地投入總統大選，成功躍上副總統大位，為印尼寫下歷史，成為史上最年輕的副總統。

「雅加達環球報」（Jakarta Globe）曾指出，吉伯朗就任副總統時，已年滿37歲。他將跟隨梅嘉娃蒂（Megawati Soekarnoputri）的腳步，從原本總統孩子的身分躍升為國家副總統。

梅嘉娃蒂是印尼國父蘇卡諾（Soekarno）的女兒，她曾在2001年至2004年擔任印尼總統，在這之前她曾擔任副總統。

頂著父親光環參選的吉伯朗，在成為副總統候選人的過程中爭議不斷。印尼憲法法院去年作出一項裁決，允許吉伯朗得以不受年齡限制參選，等同為吉伯朗掃除參選障礙。

外界批評該裁決有利益衝突，因為負責此爭議裁決的首席大法官安華（Anwar Usman）是佐科威的妹婿，與吉伯朗有親戚關係。後來安華被認為違反道德規範，首席大法官職務遭解除。

不過，該爭議並未衝擊吉伯朗與普拉伯沃的支持度，兩人仍在大選中取得過半的壓倒性勝利。雖然有選民認為，吉伯朗從政經驗不足，但不可否認的是，他的年紀的確吸引了許多年輕選票。

許多年輕選民向中央社表示，因吉伯朗「年輕有為、聰明睿智」而決定把票投給他。

從大選結果看來，吉伯朗的確為印尼政壇寫下嶄新一頁，不僅成為最年輕的副總統，也是一名冉冉升起的政治新星。（編輯：馮昭）1130321