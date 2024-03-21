安華賀普拉伯沃當選印尼總統 盼強化雙邊關係

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（中央社記者黃自強吉隆坡21日專電）印尼總統大選20日完成計票，確認普拉伯沃（Prabowo Subianto）勝選，馬來西亞首相安華祝賀普拉伯沃當選總統，並說會加強雙邊關係，也要在東協等相關論壇合作。

安華（Anwar Ibrahim）昨晚透過社群媒體平台臉書（Facebook）貼文表示，已向普拉伯沃表達祝賀，並獲悉是在正式選舉結果出爐後，第一位表達祝賀的政治領袖。

他認為，這象徵與印尼作為近鄰和重要鄰國之間的特殊友誼與價值，相信普拉伯沃能持續為印尼的進步與繁榮做出貢獻。

安華說，大馬與印尼雙方決定加強涵蓋多面向的雙邊關係，尤其會在東協範圍內的各種雙邊與多邊論壇密切合作。

印尼總統大選2月中旬落幕，但是在馬來西亞的海外投票中，監票員有偽造行為，因此在大馬部分重新投票。

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約6萬多名印尼公民3月10日在約121個投票站重新投票，其中約4萬2372名選民在吉隆坡世貿中心（PWTC）投票，約1萬9845名選民在另外120個投票站投票。吉隆坡世貿中心是印尼大選最大的海外投票中心。

印尼2月14日舉行大選，經過逾1個月的計票工作後，印尼選委會（KPU）於3月20日晚間確認總統候選人、現任國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）與他的副手吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）以58.59%的得票率取得壓倒性勝利。（編輯：馮昭）1130321