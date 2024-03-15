大馬首相安華訪德 歐洲學者籲遏阻伊斯蘭恐懼症

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（中央社記者黃自強吉隆坡15日專電）馬來西亞首相安華訪德近尾聲，此行收穫豐富，期盼成為德國等國進軍東協門戶，並與穆斯林社群祈禱討論加薩情勢。歐洲伊斯蘭學者則籲請大馬制定有效策略，遏阻伊斯蘭恐懼症蔓延。

安華（Anwar Ibrahim）11日清晨抵達德國，對大馬在歐盟最大的貿易夥伴國訪問6天，促進兩國關係，探討新合作形式。

安華這次赴德行程滿檔，與總理蕭茲（Olaf Scholz）會談、拜訪總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）、參觀西門子能源（Siemens Energy）發電廠、企業領袖圓桌論壇等，均有利大馬與歐洲的國際合作。

此行適逢齋戒月期間，安華與穆斯林社群共同祈禱，討論加薩走廊情勢，也與國際伊斯蘭思想研究院（IIIT）、阿拉伯世界文化中心（IMA）、中東與地中海研究中心（CERMOM）等智庫的學者專家座談。

安華今天在社群媒體臉書（Facebook）貼文表示，歐洲的伊斯蘭智庫專家和學者建議馬來西亞主動制定有效策略，遏制伊斯蘭恐懼症（Islamophobia）蔓延。

安華2022年11月就任首相後積極出國訪問，重返伊斯蘭舞台中心意圖明顯。尤其在巴勒斯坦議題上，安華不僅強化在馬來社群支持巴勒斯坦印象，出席伊斯蘭合作組織（OIC）緊急會議，呼籲以色列和巴勒斯坦停火，譴責加薩走廊醫院遇襲事件違反國際法。

另外，馬來西亞外交部公告，今天是國際對抗伊斯蘭恐懼症3週年紀念日，大馬重申堅定不移地承諾解決伊斯蘭恐懼症，以及針對個人宗教或信仰的一切暴力和仇恨行為。

大馬外交部表示，馬來西亞相信唯有中庸的價值觀可以彌補分歧、解決爭端，並呼籲互相尊重和理解，藉由團結一致對抗偏見，透過對話及尊重多樣性促進和平。（編輯：郭中翰）1130315