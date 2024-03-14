大馬首相安華訪德 盼成為外國進軍東協市場門戶

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃自強吉隆坡14日專電）馬來西亞首相安華訪問德國，他與中小企業演講時再度為大馬招商引資，除希望成為德國或其他國家進軍東協市場門戶，也強調大馬擁有成熟勞動市場、現代化基礎建設與數位化潛力。

安華（Anwar Ibrahim）11日清晨抵達德國，展開對大馬在歐盟最大的貿易夥伴國6天訪問行程，促進兩國雙邊關係，探討新合作形式。

安華今天在社群媒體平台臉書（Facebook）發文，他在2024年中小企業未來日（Mittelstand）發表演講表示，這個活動雖由德國聯邦中小企業協會（BVMW）舉辦，但他也邀請德國與歐洲企業共同參與、投資並和大馬建立合作關係。

安華指出，大馬目前正成為一個戰略性與發展快速國家，有成熟勞動市場、現代化基礎設施、明確的監管系統環境與成長潛力。如今的團結政府鼓勵微型、小型與中型企業接受綠色能源的倡議，諸如環境保護、社會責任與公司治理（ESG）。

他並強調數位化轉型對中小企業的重要性，盼提高貿易出口成長，希望大馬成為德國或其他國家進軍東協市場的門戶。

大馬媒體報導，安華提及東協將於2030年成為全球第5大經濟體，而德國在過去10年一直是馬來西亞在歐盟最大的貿易夥伴，大馬如今是德國在東南亞的最大貿易夥伴。

安華2022年底就任首相後，致力政治穩定，積極拚經濟，曾兩度赴中國訪問加強與中國經貿互動，但仍強化與歐美投資關係。（編輯：韋樞）1130314