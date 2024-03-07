大馬首相安華：試圖遏制中國崛起只會加劇北京不滿

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（中央社雪梨7日綜合外電報導）馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）今天在澳洲發表演講時表示，試圖遏制中國崛起只會激怒北京，並損害地區和諧。

路透社報導，安華在首都坎培拉（Canberra）的澳洲國立大學（Australian National University）演講時說，各國必須設身處地為中國著想，認知到中國領導階層如何將軍事力量的擴張和外交影響力的增長視為經濟和科技實力進展的自然結果。

安華說：「在他們眼中，無論是軍事、經濟或科技方面，對中國崛起的不利行動都無異於試圖否認他們在歷史上的合法地位。」

「對中國經濟和科技進步所設置的障礙，只會進一步加劇不滿。」

安華在昨天結束的東南亞國家協會-澳洲特別峰會（ASEAN-Australia Special Summit 2024）上一再對中國發表鴿派立場，但菲律賓和中國在極具爭議的南海發生衝突為這場會議蒙上陰影。

安華演講時表示，馬來西亞和澳洲有責任鼓勵中國、美國和亞太地區其他主要國家以有利於合作和經濟整合的方式行事。

作為穆斯林占多數的馬來西亞領袖，安華還提到西方對俄羅斯入侵烏克蘭和加薩戰爭的反應存在差異且不合理。

安華說道：「為何…西方譴責俄羅斯入侵烏克蘭時如此大聲、強烈和堅定，卻對在加薩走廊（Gaza Strip）遭受無情屠殺的無辜男女和兒童保持沉默。」

東南亞國家協會-澳洲特別峰會於昨天發表的聯合聲明中，重申對加薩走廊「嚴峻」的人道主義局勢的關切，並呼籲釋放在以色列和哈瑪斯衝突中被劫持的人質。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1130307