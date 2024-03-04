埃及電視台：加薩休戰談判取得「重大進展」
2024/3/4 17:49
（中央社開羅4日綜合外電報導）在埃及首都開羅進行的加薩走廊休戰談判進入第2天，與埃及情報機構有聯繫的電視台「開羅新聞」今天報導，調解方與哈瑪斯使節在加薩休戰方面已取得「重大進展」。
法新社報導，埃及、卡達及美國歷經多週外交努力，亟欲於3月10日或11日開始的齋戒月（Ramadan）前，針對以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）為期6週的休戰提案達成協議。
這項提案也包括哈瑪斯釋放去年10月7日突襲以色列期間綁架的人質，換取以色列釋放其關押的巴勒斯坦囚犯。
「開羅新聞」（Al Qahera News）引述一名不具名高階官員所言指稱：「埃及繼續致力在齋戒月前達成休戰（協議）。」
據報導，加薩休戰最新協商昨天於開羅展開後，「在談判方面已取得重大進展」。以色列代表未參與這次協商。
根據一名美國高階官員，以色列大體上已接受提案中為期6週的休戰條件；該提案也將增強對於加薩的援助運送。（譯者：陳正健/核稿：嚴思祺）1130304
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