戰鬥藍21日反罷免造勢 綠：先為集體犯罪向全民道歉

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（中央社記者林敬殷台北19日電）戰鬥藍發起人趙少康號召支持者21日舉辦首場反罷免造勢大會，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，尊重戰鬥藍的集會造勢，但國民黨是否應為全黨集體式犯罪向全民道歉。

吳思瑤上午在立法院舉行輿情回應記者會表示，國民黨主席朱立倫昨天針對罷免提議書涉偽造案，稱堅定反對錯、偽、抄、假，但事實上，錯、偽、抄、假都是國民黨，現在卻甩鍋擺爛，還在迫害司法，說辦藍不辦綠。

吳思瑤表示，國民黨上上下下集團式的犯罪，沒有人向社會道歉，除甩鍋給司法，甚至開始帶風向，還要甩鍋給罷團。

對於戰鬥藍的造勢活動，吳思瑤表示，戰鬥藍在造勢活動排出的卡司，都是要被人民罷免的不適任立委，活動完全沒有正當性，她呼籲國民黨不要美化犯法行為、轉移焦點，更不要藉此發動民粹、鬥臭司法、癱瘓執政，及用錯假言論持續分化台灣。

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對於罷免國民黨立委即將進入第3階段投票，吳思瑤說，民進黨秘書長林右昌已表示，民進黨全力投入三階罷免所有行動，協助並提供公民團體在空戰及陸戰的奧援。

吳思瑤表示，民進黨會動員所有黨公職，自己的選舉如何拚搏，幫助罷免行動也要同樣拚命，不管是站路口、掃市場、公園拜票，把罷免硬仗當成跟自己選舉一樣，全力投入，給公民罷團100%助力。（編輯：謝佳珍）1140619