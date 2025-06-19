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13縣市對統刪提訴願 政院續蒐集地方意見

2025/6/19 14:05
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（中央社記者賴于榛台北19日電）行政院擬呼應台南市政府呼籲，提出追加預算，解決統刪地方一般性補助款問題，不過目前共有13縣市針對統刪向行政院提出訴願。政院指出，訴願部分將交由審議委員會處理，現也有多個縣市表態支持提出追加預算，會續蒐集地方意見。

因應今年度中央政府總預算遭刪減，且被要求自行調整刪減數新台幣636億元，行政院統刪對地方的一般性補助款25%，引發部分地方政府批評並提出訴願。台南市政府日前呼籲中央以追加預算方式解決困境，行政院長卓榮泰則表示，這須各地方政府及區域立委的支持。

對於目前整體地方政府意見，行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時指出，在訴願截止日前向行政院遞交訴願書的地方政府包含台北市、宜蘭縣、花蓮縣、嘉義市、彰化縣、台東縣、連江縣、南投縣、新竹縣、雲林縣、台中市、基隆市、新竹市等13個縣市。

至於支持以追加預算解困境的縣市，李慧芝說，台南市提議以追加預算解決，高雄市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣也表態支持此項做法。此外，桃園市長張善政日前會見卓榮泰時，也表達支持合理方案的意願。

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李慧芝重申，追加預算要有更多地方政府以及區域立委支持，才能進一步通過立院審查，政院目前還在搜集各地方政府意見的階段。

行政院政務委員林明昕則說，訴願部分將交由審議委員會處理，靜待結果。（編輯：翟思嘉）1140619

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