林明昌涉幽靈連署遭起訴 宜蘭議員林岳賢為父喊冤

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣19日電）宜蘭地檢署今天以涉幽靈連署起訴國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌等人。林明昌的兒子、國民黨宜蘭縣議員林岳賢認為，連署作業他父親並不清楚，相信司法最後會還給父親清白。

宜蘭地檢署偵辦陳俊宇遭幽靈連署罷免案，查出林明昌等12名黨部人員，涉嫌指示或偽造提議人名冊約4000份，依個人資料保護法、刑法偽造私文書罪嫌，將12人全部起訴。

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林岳賢表示，檢方說他父親在這起案件中推諉卸責，但沒做過的事是要推什麼責任，是要他父親承認什麼，林明昌只是義務職主委，黨工們尊重主委，不等於聽命主委；黨工都是領中央黨部的薪水，縣黨部沒有經費，他父親捐新台幣10萬元，怎會知道其他黨工做什麼用途。

林岳賢強調，雖父親支持罷免陳俊宇行動，但並不等於指示相關被告抄襲、偽造提議人名冊，更對整個連署作業並不清楚。他沒辦法替其他被告說明，但他可以替他父親說「君子坦蕩蕩，人在做天在看」，他父親是清白的，絕對沒有做不法的事情，相信司法最後會還給父親清白。（編輯：林恕暉）1140619