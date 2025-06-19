台韓觀光交流會議 互訪人數盼破300萬人次

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（中央社記者余曉涵台北19日電）台韓觀光交流會議今天登場，台灣觀光協會表示，希望今年雙方互訪人次可以超過300萬人次，未來可達到500萬人次，推動今年成為台韓觀光發展突破年。

台灣觀光協會與韓國旅行業協會共同主辦的第38屆台韓觀光交流會議今天在韓國木浦登場，共200名台韓觀光業界人士共同參與，並以「台韓觀光新時代：提升全球旅遊競爭力」為主題，共同擘劃疫後互訪旅遊的新商機，推動今年成為台韓觀光發展突破年。

台灣觀光協會長簡余晏表示，「台灣感性」在韓國社群掀起熱烈討論，吸引眾多韓國旅客、MV與節目來台取景、造訪，台灣已經成為韓國旅人心中的「療癒聖地」，昨天開幕的首爾國際書展首次邀台灣作為年度主題國，期待韓國民眾透過閱讀深度認識台灣。

簡余晏說，1992年台韓互訪破45萬人次，2014年突破100萬人次，2018年突破200萬人次，今年要衝刺新高峰300萬人次，朝未來新目標500萬人次邁進，推動今年成為台韓觀光發展突破年。

韓國旅行業協會會長李振錫表示，台韓兩國有許多共同點，人民熱愛國際旅行，護照占比皆達60%以上，去年台灣有1600萬人次出國，韓國出境旅遊人次達2000萬，是亞洲重要客源市場。

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李振錫說，實現台韓互訪達300萬人次的目標，雙方必須搶佔快速變動的國內外市場趨勢，積極開發融合AI等先進資訊科技的創新服務，並加強區域觀光的行銷及產品規劃，以迎接國際競爭挑戰。

台灣觀光協會表示，下一屆台韓觀光交流會議將於2026年在台灣屏東縣舉辦。（編輯：林恕暉）1140619