加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
無視中國抗議 哥斯大黎加總統府證實與台情報交流
首頁 / 產經

漢翔攜手法商JPR 簽5年460萬歐元民機採購合約

2025/6/19 14:19（6/19 14:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
漢翔宣布，與法國哈金森（Hutchinson）集團旗下的JPR公司簽下5年採購合約，漢翔物料處長林欣志（右3）及JPR公司副總經理哈烏（Herve Raoult）（左3）代表，在漢翔副總經理莊秀美（左2）見證下完成簽署。（漢翔提供）中央社記者江明晏傳真 114年6月19日
漢翔宣布，與法國哈金森（Hutchinson）集團旗下的JPR公司簽下5年採購合約，漢翔物料處長林欣志（右3）及JPR公司副總經理哈烏（Herve Raoult）（左3）代表，在漢翔副總經理莊秀美（左2）見證下完成簽署。（漢翔提供）中央社記者江明晏傳真 114年6月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北19日電）漢翔今天宣布，與法國哈金森（Hutchinson）集團旗下的JPR公司簽下5年採購合約，總金額達460萬歐元（約台幣1.56億元），漢翔手握國際民機大廠多項訂單，此舉為漢翔提供可靠的原物料，確保價格穩定。

全球航太盛會巴黎航展進入第3天，漢翔今天發布新聞稿宣布，經營團隊18日與法國哈金森（Hutchinson）集團旗下的JPR公司簽下5年採購合約，總金額達460萬歐元，製造成品將供給波音（Boeing）B787、空巴（Airbus）A220、A320及龐巴迪（Bombardier）CL3500等大型專案。

簽約儀式由漢翔物料處長林欣志及JPR公司副總經理哈烏（Herve Raoult）代表，在漢翔副總經理莊秀美見證下完成簽署。

漢翔表示，已手握國際民機大廠多項訂單，此次長期合約（Long Term Agreement, LTA）正符合所需，能確保原物料價格穩定，且更精準預測供應及未來成本，強化漢翔的成本控管及專案執行效率，鞏固國際市場。

google news透過 Google News追蹤中央社

哈金森集團是法國超過百年歷史的橡膠大廠，旗下的JPR公司屬於高階航太領域，是漢翔長期深厚的合作夥伴，漢翔指出，在全球航空供應鏈快速重組的時代，雙方保持穩定的供需實屬可貴，繼2019年簽下長約，今天再次簽訂新約，為漢翔提供可靠的原物料。

世界3大航展中，以巴黎航展影響力最大、歷史悠久，超過2000家企業參與，每屆訂單成交量屢創新高，漢翔表示，此行既為行銷台灣，也為長遠訂單布局，盼能打造穩定供應體系，在瞬息萬變的局勢中站穩腳步。（編輯：林淑媛）1140619

漢翔
漢翔獲美國防部CMMC Level 2認證 全台首家業者漢翔：今年目標交18架高教機 無人機反制系統測試中
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：