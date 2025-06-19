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劉世芳：租金補貼非法定一般性補助款 今年不受影響

2025/6/19 14:38
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（中央社記者陳俊華台北19日電）台北市長蔣萬安質疑中央稱財劃法修法排擠預算，所以砍租金補貼，卻又提釋憲，邏輯錯亂。內政部長劉世芳今天說，「蔣市長完全不了解」，租金補貼屬非法定一般性補助款，跟一般性補助款刪掉25%不一樣，今年租金補貼完全不受影響。

內政部日前函文通知各縣市政府，明年中央擴大租金補貼專案計畫將因應財政收支劃分法修正，要求各地方政府自籌比例不等經費，引發部分地方政府反彈。

蔣萬安昨天說，他無法理解，中央說這是因為財劃法三讀通過，排擠預算效應，所以砍地方補助款、砍租金補貼，但另一方面又認為財劃法違憲，提出釋憲，「前後矛盾、邏輯錯亂」。

立法院內政委員會今天邀劉世芳、國土管理署長吳欣修等人列席，繼續審查住宅法部分條文修正草案。

劉世芳受訪表示，「蔣市長完全不了解」，租金補助是屬於非法定的一般性補助款，跟所謂的一般性補助款刪掉25%是不一樣的，所以今年度的租金補貼完全沒有受到任何影響。

劉世芳說，國土署是回應5都的公務員，針對民國115年預算要不要編列租金補貼的科目，希望國土署能發出公文，因此國土署才會發公文說明以往若有分攤的部分，就放到明年度的預算中編列。

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吳欣修受訪補充說，今年6月各縣市政府，尤其是6都中5都的承辦單位，希望國土署能正式發文請他們編列配合款，國土署也照這樣的方式請地方政府先預為籌編配合款，在地方預算編列過程都是必要程序，因為要在7月底前將預算送到議會。

吳欣修表示，後續因應財劃法通過，國土署會與地方政府再多做溝通，大原則是不會讓租金補貼中斷。（編輯：萬淑彰）1140619

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