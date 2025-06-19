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宜蘭鳩之澤溫泉區8月起委外經營 升級創新設施

2025/6/19 14:43
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣19日電）林業及自然保育署宜蘭分署為推動山林永續與觀光產業共榮，今年8月起太平山國家森林遊樂區的鳩之澤溫泉區將委外經營，取得經營權業者將投入經費升級與創新相關設施，提供食宿服務及免費泡腳區。

林保署宜蘭分署日前完成鳩之澤溫泉據點修建營運移轉（ROT）案甄審，結果由宜蘭連大建設公司取得最優申請廠商，連大建設將投入新台幣3589萬元進行設施升級與創新經營。雙方於今天在宜蘭頭城凱渡廣場酒店舉行簽約儀式，預計今年7月底前完成設施點交、8月正式移轉經營權，進入為期6個月的修建期。

修建期，鳩之澤溫泉區的煮蛋槽等主要設施正常營運；各項泡湯區先後整修，立即提供遊客使用。

林保署宜蘭分署發布新聞稿表示，這次ROT案範圍為鳩之澤溫泉據點內的本館、溫泉SPA區、溫泉湯屋、溫泉裸湯區、煮蛋槽等設施，由連大建設取得8年經營權，合約期滿並評鑑優良可續約7年。

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此外，此案除強化食宿服務、新設電動車充電設施及免費泡腳區外，更串聯當地大同鄉泰雅部落文化、林下經濟及地方農產，提升旅遊品質、促進地方就業。

林保署宜蘭分署說明，此案也特別融合「從太平山玩到太平洋」的生態觀光構想，連大建設將透過增設交通接駁車，連結太平山國家森林遊樂區與宜蘭沿海景點，如頭城鎮的龜山島與烏石港，途經大同鄉泰雅部落，形成具生態與文化深度的「蘭陽山海生態之旅」套裝行程，未來遊客可一日暢遊山林與海洋，感受宜蘭獨特的自然美景與文化風情。（編輯：方沛清）1140619

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