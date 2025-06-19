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分擔租金補貼爭議 藍要求內政部撤回命令

2025/6/19 14:40
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（中央社記者王承中台北19日電）針對明年租金補貼需由地方政府分擔，國民黨團副書記長許宇甄今天表示，這是赤裸裸的政治清算，中央卸責丟給地方，讓地方政府財政崩潰，迫使地方完全聽命中央指揮，嚴正要求賴政府立即撤回地方負擔租金補貼命令。

內政部日前函文通知各縣市政府，明年中央擴大租金補貼專案計畫將因應財劃法修正，要求各地方政府自籌比例不等經費，引發部分地方政府反彈。

國民黨立法院黨團副書記長許宇甄、國民黨立委陳玉珍今天在立法院國民黨團召開記者會，指賴政府惡扣租金補貼，目的就是為了大惡搞、大惡罷。嚴正要求賴政府立即撤回內政部要求地方負擔租金補貼命令、立刻恢復地方一般性補助款、立刻中止大惡罷，停止拿預算當武器。

許宇甄表示，上週內政部國土署突然發文給各縣市政府，告知明年度租金補貼，自籌10%到40%不等的經費。這是賴政府繼苛扣縣市政府一般性補助款之後，又再度以突襲式對地方縣市政府，進行「財政霸凌」。

許宇甄指出，早在民國111年6月30日，時任的行政院長蘇貞昌就曾表示「租金補貼由中央全權辦理，地方不需負擔一毛錢」，這項政策迄今還載明在行政院官網。行政院也在去年8月29日宣布，要將租金補貼政策，延長到115年。

許宇甄強調，明明中央政府114年度總預算比去年多出新台幣729億元，這還不包括去年超徵稅收高達5283億元。中央手中已經有這麼多錢，賴政府還在哭窮賣慘，這不是無能，什麼才是無能。

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許宇甄提到，要地方分擔租金補貼，不是單純的財政調整，而是赤裸裸的政治清算。現在內政部跳出來刪減租屋補貼，並轉嫁給地方，可預見的未來還有更多中央部會，要求地方自籌比例增加，中央責任丟給地方，讓地方政府財政全面崩潰，迫使地方完全聽命中央指揮。

陳玉珍呼籲，賴政府如果真心在意年輕人、社會弱勢族群，請履行在113年3月31日所做出的承諾「租金補貼中央全部負擔」，請不要做沒有信用的政府，所謂「民無信不立」。鄭重呼籲內政部先撙節自己的開支，不要找年輕人下手。（編輯：張若瑤）1140619

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