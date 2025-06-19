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男持毒駕車追撞行人重傷肇逃 嘉檢起訴

2025/6/19 13:38（6/19 14:03 更新）
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嘉義縣陳男被控今年4月間駕車追撞行人，因車上藏放毒品，加速逃逸，仍遭警方查獲，查無酒駕及毒駕，嘉檢依過失致重傷害等罪嫌起訴，陳男遭延押。圖為嘉義地檢署。（中央社檔案照片）
嘉義縣陳男被控今年4月間駕車追撞行人，因車上藏放毒品，加速逃逸，仍遭警方查獲，查無酒駕及毒駕，嘉檢依過失致重傷害等罪嫌起訴，陳男遭延押。圖為嘉義地檢署。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃國芳嘉義市19日電）嘉義縣陳姓男子被控今年4月間駕車追撞行人，因車上藏放毒品，加速逃逸，仍遭警方查獲，查無酒駕及毒駕，因行人至今昏迷不醒，嘉檢依過失致重傷害等罪嫌起訴，陳男遭延押。

據嘉義地檢署起訴書，39歲陳男於今年4月18日晚上駕車在嘉義市購買第二級毒品依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）後，駕車行駛於嘉義縣民雄鄉北斗村正大路時，車輛往右偏向，隨即追撞同向的行人王姓男子。

嘉檢表示，陳男因顧及車上藏放毒品依托咪酯，擔心被警方查獲，加速逃離現場。王男妻子在場目睹丈夫遭撞倒地不起，立即呼救，警方據報趕抵，在事故現場附近路口逮捕肇事的陳男，並在車上查扣毛重約5公克的喪屍煙彈等證物。

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嘉檢指出，行人王男當時緊急被送醫急救、手術，因頭部創傷併顱骨骨折、腦出血、腦組織嚴重傷害等，至今仍昏迷住院中；肇事的陳男酒測值為零，經尿液檢驗，其依托咪酯及其他毒品項目檢驗結果均為陰性。

嘉檢偵結，分別依過失致重傷害罪嫌、致人重傷逃逸罪嫌及持有第二級毒品罪嫌起訴；由於陳男有數次因案遭通緝紀錄，經發布通緝相隔數年才被緝獲，因此依有逃亡之虞，全案移審至嘉義地方法院後，裁定繼續羈押。（編輯：張雅淨）1140619

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