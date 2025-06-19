擅換乾燥蔬菜原料商改標賣統一企業 業者判刑11月

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（中央社記者洪學廣高雄19日電）經營統一企業乾燥蔬菜供應商的黃姓女負責人，因中國疫情期間封城，無法向特定廠商進貨，涉擅自從其他廠商進貨，改標後出貨給統一。高雄地院依行使變造準公文書罪判刑11個月。

高雄地方法院審理時，黃女坦承犯行，法官考量其已與統一企業達成和解，且僅為貪圖便利、避免損失，並非為掩飾輸入對人體健康有害的食品，惡性有限，據此依行使變造準公文書罪判處有期徒刑11個月，可上訴。

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判決指出，經營統一企業乾燥蔬菜供應商的黃姓女負責人原與統一簽約，可向統一企業認可的特定中國廠商進口乾燥蔬菜原物料，但民國111年間因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，中國實施封城措施，導致黃女無法向統一企業認可的廠商買到足夠的乾燥蔬菜原物料。

黃女為求順利交貨，轉向不在統一供貨商名單內的中國廠商進貨脫水胡蘿蔔、青蔥、辣椒圈等，再指示員工用修圖軟體修改進口報單，藉此通過統一企業查驗取得新台幣674萬多元貨款。統一企業事後發現不對勁報警，並將黃女的食品原物料送驗，所幸農藥殘留結果符合規範。（編輯：李錫璋）1140619