金門歷史建築金沙戲院啟動修復 盼重現共同記憶

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（中央社記者吳玟嶸金門19日電）金門已登錄為歷史建築、戰地政務時期興建的金沙戲院，是當時軍民生活娛樂場所，為修復逐漸傾頹建物，文化局已啟動修復工程，盼能重現在地民眾與戲院共同記憶。

位於金沙鎮的金沙戲院建於民國52年，是金門戰地政務期間為激勵軍民的文化建設，除是軍民生活娛樂場域，也是金門第1間公私合股經營戲院。隨國軍精簡，戲院於78年停業，自此逐漸傾頹荒廢。

金門縣文化局今天發布新聞稿表示，為重現沙美民眾與戲院共同記憶，已在6月啟動修復被登錄為歷史建築的金沙戲院，預計4個月內完工，此次工程由金門傳統建築匠師協會理事長陳成基率領匠師團隊進行修復。

陳成基接受中央社記者採訪表示，金沙戲院登錄為歷史建築範圍包括建築正立面、騎樓及2樓放映室，而歷史建築修復過程嚴謹，如建築表面顏色選擇完後，也須再送文化局審核才能開始施作，如有局部材料剝落，也應該盡量使用當時材料。

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陳成基說，金沙戲院位在沙美商圈，許多居民兒時都與戲院有獨特的情感，「修復時的工法、材料都應盡量符合過去作法，希望能還原當年民眾記憶中的感覺」，包括盡量保留原有堪用建材，並優先選用金門在地材料，在恢復戲院歷史原貌同時，也能降低碳足跡，回應當代永續發展目標。

此外，金沙戲院非歷史建築部分，包括大部分觀眾席區、銀幕舞台等區域，文化局表示，將由金沙鎮公所代為進行結構補強、漏水處理等，活化利用則待後續規劃。（編輯：李淑華）1140619