高市湖內區下水道及抽水站完工 大雨時成功排水

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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）高市湖內區L幹線雨水下水道及新設抽水站工程今年完工，近期湖內區降下大雨，原本田尾舊社區低窪易淹水區域沒有淹水，成功發揮作用。居民盼未來也能通過颱風考驗。

市府水利局表示，湖內L幹線雨水下水道及抽水站工程於民國112年初動工，新建近1.1公里的雨水下水道，並在二仁溪畔新建抽水站，設置2組2.5CMS的抽水機，今年初完工。

協助爭取中央補助經費的民進黨立委邱志偉說，L幹線的經費爭取多年，發包階段又面臨物價遽增的問題，歷經2次追加預算才順利發包並完工。完工後將可解決長期困擾當地的淹水問題。

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田尾里長謝秋影說，田尾是很早就有人口聚集的聚落，低窪地區下大雨就容易淹水，水利局規畫L幹線下水道後，近期豪大雨可看到當地排水順暢，希望之後颱風的考驗，能真正確認L幹線的排水效益。

邱志偉今天發布新聞稿指出，因應未來極端氣候，L幹線的抽水機組還有預留空間，最多可以從原本的5CMS增加到10CMS，對於當地的排水將能有效因應。（編輯：李淑華）1140619