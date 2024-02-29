馬來西亞反貪腐峰會 首相安華：涉貪閣員撤職查辦

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（中央社記者黃自強吉隆坡29日專電）馬來西亞首相安華今天在「國家反貪腐」（NAC）高峰會致詞承諾反貪決心，強調維持政府清廉形象，舉凡涉及貪腐閣員均撤職，以拯救國家免於腐敗。

安華（Anwar Ibrahim）執政迄今逾週年，政治發展持續受「乾淨與公平選舉聯盟」（BERSIH）等社運團體關注，淨選盟甫於27日在國會外舉行「百分之百改革」（Reformasi 100 Peratus）集會，盼落實改革訴求，反貪腐是其中重要目標。

「新海峽時報」（New Straits Times）與東方日報等大馬媒體報導，安華在反貪腐高峰會致詞說，他要求馬來西亞反貪腐委員會（MACC）要主動對涉及貪腐的部會首長採取行動，無須事前請示，舉報違法人士才能交由反貪腐委員會處理，這是大家的職責，並非單純只是反貪腐委員會的工作。

他認為，如真有貪腐情事就要採取行動，涉案人士就要撤職。

安華質疑在野黨領袖對反貪腐不聞不問，不但沒有支持反貪腐委員會的調查行動，反而指責是政治報復。

另外，安華昨天接見淨選盟代表，接下社運團體提出的備忘備。他在社群媒體臉書（Facebook）中說，團結政府對淨選盟提出訴求與建議抱持開放態度，尤其是針對選舉制度與體制改革，政府會關注社運團體的多項訴求。

安華指出，政府會以更包容的方式聆聽公民社會代表意見，透過對話與意見交流對政府了解公民社會期待與當今面臨的挑戰至關重要，讓大馬政治有更良性互動。

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淨選盟於24日透過臉書號召民眾參與27日舉行的「百分之百改革」集會。大馬第15屆國會第3會期第一次會議於26日天開議。不過，吉隆坡警察局長阿勞丁（Allaudeen Abdul Majid）稱，這場集會雖順利落幕，但未遵照「2012年和平集會法令」相關規定，警方將會調查。

大馬媒體報導，在野的土著團結黨認為，曾領導改革的淨選盟迄今成為政府的一部分，未再關注昔日高喊的改革議題，淨選盟只是在作秀，沒有真的要向政府施壓並推動政治改革。（編輯：周永捷）1130229