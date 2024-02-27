大馬淨選盟國會外集會 要求政府百分百改革

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（中央社記者黃自強吉隆坡27日專電）馬來西亞乾淨與公平選舉聯盟（BERSIH）今天在國會外集會並遞交備忘錄，高舉「勿雙重標準」、「拒絕貪腐」等布條，並要求首相安華政府落實百分之百改革。

淨選盟24日透過社群媒體臉書（Facebook）號召大馬民眾參與今天在國會外舉行的百分之百改革（Reformasi 100 Peratus）集會。大馬第15屆國會第3會期第一次會議昨天開議，今天進行第2天會議。

約50名響應淨選盟號召的民眾在吉隆坡國家英雄紀念廣場集合後，高呼口號、遊行前往國會，警方派數十名警力駐守維安，嚴防民眾衝進國會或發生意外事件。

淨選盟署理主席黃彥鉻（Wong Yan Ke）告訴中央社記者，今天集會遊行主要有3大訴求，包括「要求政府落實百分之百改革」、「拒絕政府再次撤銷對涉貪政治領袖的控訴」與「拒絕雙重標準的法律制度」。

他受訪指出，安華（Anwar Ibrahim）政府打著改革口號上台執政，但「彷彿只有停留在口號階段，沒有把真正實際的東西做出來」，民間社團明白改革需要時間，但至少應提供具體時間表，以及如何執行的步驟，一定要有一個期限，而不是只有口頭稱「我們正在改革」。

黃彥鉻認為，政治是一種志業，並不是一種妥協，應該要維持原則，具體落實執行原本應該做到的政策目標，特別是「希望聯盟」是打著反貪口號上台的政府，希望聯盟議員不能以維持團結與政府穩定為由而妥協，因此淨選盟拒絕政府再次撤銷對涉貪政治領袖的控訴，也拒絕有雙重標準的法律制度。

今天集會群眾都身著黑色或黄色服飾，手持要求「百分百改革」與「拒絕貪腐」與「拒絕雙重標準」布條標語，他們邊遊行邊高喊烈火莫熄、改革與「拒絕釋放但不等同無罪」（DNAA）等口號，步行前往國會遞交備忘錄。

吉隆坡警察局長阿勞丁（Allaudeen Abdul Majid）說警方未收到根據「2012年和平集會法令」的集會申請，並認為這項集會是非法集會。淨選盟則表示，已於集會前向警方遞交相關申請文件。（編輯：郭中翰）1130227

馬來西亞「乾淨與公平選舉聯盟」（BERSIH）27日在國會外集會並遞交備忘錄，要求首相安華政府落實百分之百改革，高舉「勿雙重標準」、「拒絕貪腐」布條。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年2月27日