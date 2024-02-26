大馬華團受中國影響深 安華外交政策不選邊站

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（中央社記者黃自強吉隆坡26日專電）大馬首相安華否認外交政策靠攏中國，並稱會與全球交朋友，但隨著去年底實施免簽政策與馬中今年建交50年，大馬面對中國愈發擴大與深化華人社團影響力，安華仍不選邊站。

安華（Anwar Ibrahim）領導的團結政府執政逾週年，面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後的大馬經濟情勢，急欲提振經濟發展是當務之急，維持與中國頻密的貿易互動，成為安華政府團隊重要選項之一。

安華就任首相後兩度赴中國訪問，加強經貿互動，去年9月也見證與中國簽署3項備忘錄，總投資金額達美金42億3000萬元。數據顯示，中國連續15年成為大馬最大貿易夥伴，去年雙方貿易額逾美金1900億元。

華人社團與中國互動也愈發頻密。今年春節期間，中國駐馬來西亞大使館參與華人社團春節團拜即為一例，諸如吉隆坡暨雪蘭莪中華大會堂、馬來西亞中華總商會、馬來西亞中華大會堂總會、世華媒體、昌明獻愛心新春活動、馬來西亞福建社團聯合會等新春團拜活動，都可以看到駐馬來西亞大使館身影。

中方駐大馬使館出席團拜除上台致詞強調馬中建交50年與強化經貿互動，也會共同參與大馬春節常有的傳統撈魚生活動，成為當地媒體報導焦點。

安華在春節團拜場合中並強調馬中兩國的悠久關係，認為中國是大馬最大的投資國之一，今後要專注發展經濟，展開文化、教育與科學方面合作。

華人社團或基於文化與血緣等多重因素，普遍對中國表達友好態度，特別是與中國之間的商業往來，這導致所謂中國式觀點報導能在大馬大行其道，大外宣影響力道不斷加強。

不過，相較於大馬對馬中經濟與文化互動加持，安華政府面對美中競逐的地緣政治態勢仍維持中立而不選邊站態度，僅要與中國專注於發展經濟。

安華最近為回應外界所謂親中言論辯稱：「馬來西亞與西方、東方、美國與中國交朋友，但沒有國家能指導大馬『你可以與這個國家交朋友，卻不能與那個國家交朋友』。」

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安華重申大馬做為主權獨立國家，有權自由決定外交政策，他並否認外交政策朝中國靠攏。

觀察人士指出，與東南亞部分國家相同，大馬有意向中國取經，但外交政策向來不選邊站，否則將陷入美中競逐的地緣政治泥淖。大馬與中雖於2013年提升為全面戰略夥伴關係，但諸如在南海等議題方面，仍會以國家利益為前提並與中國談判，不會同意中國可能採取的單方行徑。（編輯：陳惠珍）1130226