以巴衝突議題延燒 大馬星巴克發文否認資助以色列

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（中央社記者黃自強吉隆坡29日專電）馬來西亞星巴克昨天在臉書發文否認資助以色列，強調支持人道立場，並譴責暴力與無辜生命傷亡，以及所有仇恨與武器化（weaponized）言論。大馬民間將再集會聲援身陷砲火的巴勒斯坦人民。

根據馬來西亞媒體報導，星巴克透過社群媒體平台臉書（Facebook）發文，星巴克是上市公司，不會用利潤資助任何地方的政府或軍事行動，也從來沒有這樣做。

星巴克也說明沒有以任何形式向以色列政府或軍隊提供財務支援。

大馬媒體報導，以巴衝突升溫後，外界稱與以色列有關的公司持續遭抵制，馬來西亞的星巴克也是深受其害的外國業者之一。

大馬聲援巴勒斯坦祕書處（SSP）預定3月2日到吉隆坡「默布草場」（Padang Merbok）集會，再度聲援迄今仍身陷砲火的巴勒斯坦人民。

吉隆坡警察局長阿勞丁（Allaudeen Abdul Majid）表示，「2012年和平集會法令」保障人民集會遊行權利，但仍須向警方提出相關文件。

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以巴衝突迄今，馬來西亞民間團體持續舉辦聲援行動，去年底更以集會紮營方式夜宿位於吉隆坡的美國使館外，大批聲援集會群眾在美國使館外揮舞巴勒斯坦旗幟跨年。

馬來西亞支持巴勒斯坦人的合法權利，主張他們有權在以1967年以前邊界為基礎的國際公認邊界內和平居住，並以東耶路撒冷為首都，以及巴勒斯坦人返回家園與取回財產的不可剝奪權利。（編輯：陳慧萍）1130229