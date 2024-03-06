美國敦促儘快達成協議 加薩休戰談判進入第4天

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（中央社加薩6日綜合外電報導）在美國總統拜登呼籲巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）在齋戒月開始前，與以色列達成休戰協議後，國際調停人將在今天於開羅與哈瑪斯進行第4天的會談。

哈瑪斯去年10月7日襲擊以色列引發以哈激烈戰鬥，特使討論在本月10日或11日（取決於滿月出現）穆斯林齋戒月開始之前，讓雙方暫時休戰。

由於饑荒威脅到被圍困的加薩走廊（Gaza Strip），美國和約旦飛機昨天與埃及和法國的聯合行動中，再次向擁有240萬人口的加薩走廊空投食物援助。

世界衛生組織通報，加薩北部兩家醫院有兒童因飢餓而死亡，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）也表達「對加薩人道主義狀況的深表關切」。

哈瑪斯和美國的特使一直在開羅與卡達和埃及的調停人會面，討論為期6週的休戰計畫、用剩餘的數十名以色列人質換取數百名巴勒斯坦囚犯、以及向加薩提供更多援助。

與埃及情報部門關係密切的埃及媒體「開羅新聞」（Al Qahera News）報導，會談將於今天繼續進行。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）敦促哈瑪斯接受「立即停火」之後，拜登總統警告哈瑪斯迅速同意休戰和釋放人質的協議。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1130306