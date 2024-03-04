MH370消失10年 安華：若有可信證據願意重啟搜尋

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（中央社墨爾本4日綜合外電報導）馬來西亞首相安華今天表示，馬來西亞航空MH370航班離奇消失案若出現「令人信服」的證據，他將「樂意重啟」搜尋作業。這番話打開了再度找尋這架消失10年飛機的大門。

綜合法新社和路透社報導，2014年3月8日，馬航編號MH370的波音777客機載著239人從馬來西亞首都吉隆坡飛往中國北京，途中卻在雷達螢幕上消失。馬來西亞、澳洲和中國投入2年時間和1.3億美元經費進行水下搜尋卻一無所獲，相關作業因此於2017年1月結束。

安華（Anwar Ibrahim）在澳洲墨爾本（Melbourne）的記者會上表示：「我們的立場是，如果有可信的證據顯示有必要重啟此案，我們絕對會樂於再度著手進行。」

他在墨爾本舉行的一場澳洲與東南亞國家協會（ASEAN）特別峰會的場邊表示，「該辦的就絕對會去辦」。

美聯社報導，妻子是MH370乘客的中國民眾白忠（Bai Zhong，譯音）堅定地說：「無論過去多少年，只要我們還在世上一天，就不會放棄追尋真相。我們相信總有一天這個謎團會水落石出。」（譯者：蔡佳敏/核稿：楊昭彥）1130304