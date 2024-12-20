加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
憲法訴訟法修法三讀 同意違憲宣告大法官最少需9人
首頁 / 國際

馬航MH370失蹤10年 大馬當局：原則同意重啟搜索

2024/12/20 18:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社吉隆坡20日綜合外電報導）馬來西亞航空MH370班機離奇消失超過10年，是世界上最神祕的航空事件之一，馬來西亞交通部長陸兆福今天則表示，當局原則上同意繼續搜索MH370班機。

路透社報導，馬航MH370這架波音777客機載有227名乘客和12位機組人員，原本預計2014年3月8日從馬來西亞吉隆坡飛往中國北京，卻在途中改變航線並離奇失蹤。

陸兆福指出，這次的計畫將於印度洋南部一個新區域進行搜尋，是由美國海床探索公司「無限海洋」（Ocean Infinity）提出。該公司曾在2018年進行馬航MH370班機最後一次的搜索任務。

陸兆福於記者會說道，若無限海洋公司尋獲實質性的班機殘骸，將可獲7000萬美元報酬。

他還說：「我們的責任、義務和承諾是對（失聯乘客）親屬負責。我們希望這次能取得正面結果，找到殘骸，給家屬一個交代。」

大馬當局調查人員初步未排除這架客機故意偏離航線的可能性，而且已有經過證實或被認為屬於MH370的殘骸，被海浪沖上非洲海岸和印度洋島嶼。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

MH370機上有超過150名中國乘客，親屬已向馬來西亞航空（Malaysia Airlines）、波音公司（Boeing）、飛機發動機製造商勞斯萊斯（Rolls-Royce）以及安聯（Allianz）保險集團等公司求償。

大馬當局2018年曾與無限海洋公司合作，在印度洋南部展開搜索，並允諾若尋獲MH370班機殘骸，將支付高達7000萬美元報酬，但無限海洋公司當時的搜索以失敗告終。（譯者：張茗喧/核稿：陳彥鈞）1131220

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

105
更多編輯台推薦新聞：