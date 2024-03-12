安華承認中國區域影響力俱增 會維護自身主權

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（中央社記者黃自強吉隆坡12日專電）馬來西亞首相安華赴德國訪問，他承認中國在區域影響力與日俱增，大馬將與中國保持良好關係，但仍會維護自身主權利益。

安華（Anwar Ibrahim）11日清晨抵達德國，對大馬在歐盟最大的貿易夥伴國進行6天訪問行程，除促進兩國雙邊關係，也探討新的合作形式。

安華此行與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）會談，並拜訪德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）、參觀西門子能源（Siemens Energy）發電廠、企業領袖圓桌論壇等。

「新海峽時報」（New Straits Times）與東方日報、星洲日報等大馬媒體報導，安華與蕭茲舉行雙邊會談時說，馬來西亞與中國關係良好，並沒有發生任何嚴重課題，大馬雖然是小國，但仍有權與許多國家建立關係，確保從合作中獲益。

不過，安華承認中國在區域影響力與日俱增，但大馬會維護自身主權利益。

在南海議題方面，安華認為建設性溝通和對話非常重要，以因應中國對區域影響力與挑戰。

他並說，中國是馬來西亞在全世界最大的貿易夥伴，兩國今年建交50週年。

安華於2022年底就任首相後，除致力政治穩定外，也積極拚經濟，曾兩度赴中國訪問加強與中國經貿互動，但仍強化與歐美投資關係。（編輯：韋樞）1130312