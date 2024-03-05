德國空軍「錄音門」發酵 德俄隔空交火看點整理

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（中央社柏林5日綜合外電報導）德國高階軍官商討如何支持烏克蘭對抗俄羅斯侵略的線上電話會議遭攔截，俄羅斯媒體上週爆料38分鐘錄音檔，真實性已獲柏林證實。以下是路透社整理相關內容及各方反應。

●這場會議討論什麼？

爆料者稱這段錄音發生在今年2月19日。德國空軍總監格哈茲（Ingo Gerhartz）中將與3名德國空軍高官在電話會議中討論將金牛座（Taurus）巡弋飛彈交付基輔的可能性。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）一直公開堅決拒絕這麼做。

他們還討論到訓練烏克蘭士兵，以及飛彈攻擊的可能軍事目標，包括連結俄羅斯和克里米亞（Crimea）的橋梁及俄方軍火庫。

討論並提及德國盟邦行動的細節，例如實際上有英國人員部署在烏克蘭，以及英國的「暴風影」（Storm Shadow）巡弋飛彈和法國版的SCALP飛彈在烏克蘭部署，其中一名軍官更談到，英國已經正在替法國處理烏克蘭規劃飛彈發射所需的衛星數據。

這名軍官暗示，這是德國也可以做的，如此可避免德國直接參與在烏克蘭部署飛彈，也就是柏林設下的政治紅線。

●為何是醜聞？

批評之士譴責，官員透過WebEx這類一般的現成線上會議平台討論軍事機密，德國對於安全威脅的系統性低估可見一斑。德國官員證實，那場電話會議的其中一名參與者當時身處新加坡旅館房間。

德國的盟邦還沒有就此公開批評。英國首相蘇納克（Rishi Sunak）的發言人告訴記者，此事要由德國自己調查，英國也將繼續與德國合作支持烏克蘭。

不過英國「泰晤士報」（The Times）報導，英國前國防大臣華勒斯（Ben Wallace）表示，這起事件顯現德國「既不安全也不可靠」。

曝光的錄音內容還凸顯出部署金牛座飛彈與否牽涉的政治意涵。蕭茲一直避免讓德國過度直接涉入俄烏戰爭，或引發衝突敵意升高。

金牛座飛彈的射程是暴風影和SCALP飛彈的2倍，意味能夠讓烏克蘭甚至打擊到俄羅斯首都莫斯科。

●德國如何反應？

德國已經表示，這起外洩事件是俄羅斯的「混合式假資訊攻擊」，目的是要在德國內部及與盟友之間挑撥離間，且相關戰備指控是「荒誕不經」的政治宣傳。

德國當局還說，他們正在調查這起事件。目前仍不清楚是否有人違反任何安全守則，也還沒有人因此丟掉飯碗。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）今天表示，這場電話會議的其中一名參與者是從一條不安全的線路打進來，德國國防部的通訊系統並未被入侵。

他說：「我們的通訊系統沒有遭到侵入。那場空軍電話會議之所以能遭人錄音，因為有一名個人操作錯誤。」

這名人士從新加坡打進來，當時新加坡正在舉行航空展，這類活動通常吸引歐洲高階軍事官員前來參加，成為俄羅斯情報單位明顯目標。

佩斯托瑞斯說：「我們因此必須假定，這場WebEx會議之所以被入侵，是在一個廣泛且分散的（刺探情報）做法之下歪打正著。」

●俄羅斯說法

克里姆林宮表示，錄音內容顯示德國軍方正在討論計劃打擊俄羅斯境內，質疑這是否為柏林的政策，或蕭茲已無法掌控局勢。

俄羅斯國防部昨天在聲明中說，外洩的德國軍官討論，「清楚展現柏林在內的『西方集體』介入有關烏克蘭的衝突」，他們已要求德國駐莫斯科大使藍斯多夫（Alexander Graf Lambsdorff）對此提出解釋。

●俄羅斯在德國的間諜活動

德國是烏克蘭最主要的軍事硬體供應國之一，也一直是俄羅斯間諜活動的一大目標。當局早已警告，自從俄國2022年2月全面侵略烏克蘭後，俄對德的間諜活動已然升高規模。

德國當局已在2022年底逮捕一名疑似替俄羅斯刺探情報的德國聯邦情報局（BND）職員，去年又逮捕一名涉嫌將機密資料交給俄國情報單位的德國軍事採購局主管。（譯者：何宏儒/核稿：張正芊）1130305